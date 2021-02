Sophia Loren, all’attrice il premio “L.A., Italia Legend Award”

editato in: da

Mentre La vita davanti a sé sta ottenendo diverse nomination, anche la straordinaria Sophia Loren protagonista della pellicola si accinge a ottenere un riconoscimento importante.

Infatti è stato annunciato che all’attrice è stato attribuito il premio speciale L.A. Italia Legend Award per la sua carriera artistica e per l’impegno filantropico che ha dimostrato anche con l’ultimo film. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che viene dato dal comitato d’onore del Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival 2021. A presiederlo l’attore Armand Assante, che ha all’attivo la vittoria di un Emmy Award per la sua performance nel film per la televisione Gotti. Lui stesso ha dichiarato, come anche riportato dall’Ansa: “Mai come quest’anno donna Sophia merita il plebiscito del cinema mondiale e ci auguriamo che l’Academy riconosca con una nomination all’Oscar la sua straordinaria performance nel film diretto da Edoardo Ponti”.

La vita davanti a sé diretto da Edoardo Ponti, intanto, è già nella shortlist degli Oscar 2021 nelle categorie di miglior colonna sonora originale e miglior canzone originale per il brano Io sì (Seen) cantato da Laura Pausini e da qui potrebbe arrivare alle nomination, mentre è già candidato per diversi premi importanti tra cui i Golden Globes, i Satellite Awards e i Critics’ Choice Awards. E la stessa attrice è candidata ad alcuni prestigiosi riconoscimenti per la sua interpretazione nella pellicola.

Intanto per Sophia Loren, attrice di indiscusso talento, arriva il premio speciale L.A. Italia Legend Award che aprirà la sezione The Italian Masters della manifestazione L.A., Italia 2021. L’appuntamento, giunto alla 16esima edizione, si terrà dal 18 al 24 aprile, proprio nei giorni prima della notte degli Oscar che quest’anno è prevista per il 25 aprile. La manifestazione si svolgerà in versione digitale, come ha spiegato il presidente onorario del Festival Tony Renis.

Sophia Loren nel corso della sua carriera ha recitato in film indimenticabili e ha lavorato con i più grandi attori e registi. Classe 1934, ha al suo attivo anche la vittoria di due Premi Oscar ottenuti rispettivamente come miglior attrice protagonista per La ciociara film diretto da Vittorio De Sica datato 1960 (la vittoria dell’attrice è del 1962) e l’Oscar alla carriera nel 1991. Ma non solo, perché ha ottenuto tanti altri prestigiosi riconoscimenti: tra questi si possono ricordare diversi David di Donatello, Nastri d’argento, Globi d’oro, Golden Globes e il Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes per La ciociara.