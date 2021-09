Sonia Lorenzini in ospedale per una crisi allergica: “Adesso sto meglio”

editato in: da

In un primo momento ha fatto spaventare tutti, ma la successiva spiegazione è riuscita a placare gli animi: Sonia Lorenzini ha infatti vissuto ore di paura a causa di un problema di salute che l’ha costretta a recarsi in pronto soccorso, tuttavia la situazione non si è rivelata particolarmente grave.

“Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio” – ha scritto l’ex gieffina tra le sue storie di Instagram, a corredo di una foto che la ritrae in ospedale con flebo e mascherina d’ossigeno sul volto – “Niente di grave, o almeno ora lo so, perché al risveglio ero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno, poi vi spiegherò. Ps: non ci facciamo mancare nulla noi, eh”. Immediata la preoccupazione dei fan, che si sono riversati sul suo profilo social per capire cosa le fosse successo. Tanto che Sonia si è sentita in dovere di intervenire di nuovo, nonostante avesse annunciato di volersi prendere un po’ di pausa per rimettersi in forma.

“Volevo rassicurare tutti, sono stata dimessa ora dopo qualche ora di osservazione, sto bene. Come anticipato nella storia prima, nulla di che e non ci si lamenta che le cose gravi sono altre” – ha spiegato la Lorenzini, per poi dare un quadro più dettagliato di quanto le sia accaduto. “Stamattina mi sono svegliata e mi sono preoccupata abbastanza perché avevo tutto il viso che sembrava un palloncino, gonfia gonfissima. Ho probabilmente, anzi sicuramente, avuto una forte crisi allergica, ma attualmente cerchiamo di capire attraverso le analisi a cosa. Grazie per esserci sempre in un modo o nell’altro, sempre. Torno presto”.

Sonia Lorenzini ha dunque vissuto momenti difficili ma che, per fortuna, non sembrano aver compromesso la sua salute. Ora, almeno stando a quanto lei stessa ha dichiarato, si riposerà per qualche giorno e farà delle analisi per capire quale possa essere stata la causa della sua reazione allergica. Ma ha già tirato un sospiro di sollievo all’idea che non sia niente di grave. E sarà per lei bellissimo tornare tra i suoi fan, quando finalmente le cose si saranno sistemate. La Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha ottenuto grande notorietà nei mesi scorsi partecipando al GF Vip, e sono in moltissimi a seguirla sui social – e ad essersi preoccupati per lei.