Sonia Bruganelli, la trovata geniale della moglie di Bonolis per sfuggire ai paparazzi

Estroversa, elegante, divertente e carismatica, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico per la sua forte personalità. Molto attiva sui social, è solita mostrare alcuni momenti della sua quotidianità. E, uno dei suoi ultimi post, ha fatto sorridere i numerosissimi utenti che la seguono.

Sonia Bruganelli si sta godendo spensierati giorni di vacanza a Formentera, in compagnia di alcuni amici. E, tra un momento di relax e l’altro, ha deciso di dedicare un po’ di tempo ai suoi fan, documentando la sua permanenza sull’isola spagnola con video, dirette a bordo piscina e bellissime foto, rispondendo anche a molti dei commenti apparsi sotto le sue immagini.

La Bruganelli, nonostante la sua voglia di condivisione, deve sfuggire, però, a qualche attenzione poco desiderata. Si tratta di quella dei paparazzi, che anche a Formentera cercano di immortalare alcuni momenti della vacanza della signora Bonolis. L’idea di Sonia per evitare scatti indiscreti, però, è geniale.

Accortasi del fotografo appostato sotto un ombrellone, la Bruganelli si è tuffata in mare indossando un vestito bianco e arancione decisamente over size. La stessa, poi, ha pubblicato le immagini della scena sul suo profilo Instagram ufficiale, aggiungendo delle parole ironiche:

Paparazzo, non avrai mai la mia pancia. Nuovo trend del 2020.

La battuta dell’imprenditrice ha scatenato i suoi follower, che sono corsi a commentare simpaticamente il post. Tra tutti coloro che hanno apprezzato l’iniziativa è apparso anche qualche volto noto, come Elisabetta Gregoraci e Naike Rivelli che non hanno dubbi: “Sei un mito!”, ha scritto la cantante figlia di Ornella Muti.

Un po’ di pancia c’è – ha commentato, poi, Sonia – ma ad una certa età!

Un escamotage ironico che, in realtà, non era assolutamente necessario. Se c’è una cosa che non è passata inosservata, infatti, è il fisico in perfetta forma della Bruganelli. Sempre molto elegante e di classe, non avrebbe nessun motivo per nascondersi.

All’invasione, però, Sonia Bruganelli ha reagito con simpatia. La stessa simpatia che ha conquistato i fan, che non desiderano altro che poterla vedere e ammirare ogni volta che è possibile.