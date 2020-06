Sonia Bruganelli, su Instagram la tenera foto di Davide e Stefano Bonolis

editato in: da

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva su Instagram. Su questo social, condivide diversi scatti dedicati alla sua amatissima famiglia. Tra gli ultimi, ha attirato l’attenzione dei follower una tenerissima foto di Stefano Bonolis, primogenito del conduttore romano e frutto della sua relazione con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con in braccio Davide, nato invece dall’amore tra lei e Paolo Bonolis, che dura da più di 20 anni.

Lo scatto, che è stato pubblicato inizialmente da Stefano e successivamente condiviso dalla Bruganelli, vede i due figli del conduttore al mare. Davide è piccolissimo e Stefano, che si è sposato lo scorso autunno a New York con Candice Hansen, lo tiene in braccio. Sonia Bruganelli, che è mamma anche di Silvia e Adele, ha accompagnato la foto d’annata con una caption tanto sintetica quanto dolcissima. “Amori miei”: queste le parole scelte dalla donna che, dal 2002, è moglie di Paolo Bonolis.

Il post è stato accolto con numerosi like e commenti. C’è chi ha parlato della magia dell’amore fraterno, chi ha notato la bellezza di Stefano e chi, invece, ha fatto presente che i due si assomigliano molto. Di certo c’è che hanno davvero un ottimo rapporto: a dimostrazione di ciò è possibile chiamare in causa i contenuti del profilo di Stefano Bonolis, dove si possono trovare diverse foto in compagnia del fratello minore, oggi adolescente.

Il legame profondo tra Stefano, sua sorella Martina e i tre figli avuti con Sonia Bruganelli è stato ricordato anche dallo stesso Paolo Bonolis, che diventerà nonno per la prima volta in autunno. Nel corso di un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, l’amatissimo conduttore ha confessato che, poco dopo la fine del matrimonio con Diane (durato dal 1983 al 1988), ha sofferto per via della lontananza dai due figli maggiori.

Di tempo da allora ne è passato tanto e, come evidenziato da Bonolis, Stefano e Martina hanno legato molto con i fratelli minori. A fornire l’ennesima prova di tutto questo ci ha pensato la foto condivisa da Sonia Bruganelli, recentemente chiamata in causa da Taylor Mega che, in occasione di un’intervista al quotidiano Libero, ha affermato di aver ricevuto da lei dimostrazioni di affetto e amicizia.