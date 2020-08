Sonia Bruganelli, ancora critiche su Instagram: lei replica in modo esemplare

editato in: da

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva su Instagram. Su questo palcoscenico social condivide dettagli della sua vita professionale, ma soprattutto momenti di quella privata, divisa tra famiglia e amici. Purtroppo, come nel caso di tanti altri Vip, non mancano le critiche, alle quali Lady Bonolis replica in maniera esemplare.

Lo ha fatto ancora una volta pochi giorni fa, rispondendo al commento di una follower sotto a un video. Nel filmato in questione, si vede un’amica della Bruganelli, in vacanza con lei a Porto Cervo, che si fa praticare un massaggio da una fisioterapista nel giardino di casa. La moglie di Paolo Bonolis, che mentre ha girato il video stava facendo colazione, ha invitato l’amica, di nome Diletta, a salutare i suoi follower.

Il post è stato chiaramente accolto da numerosi like e commenti (non potrebbe essere altrimenti, dato che la Bruganelli è seguita su Instagram da oltre 500mila persona). Uno di questi in particolare ha messo in primo piano delle critiche forti verso la moglie di Paolo Bonolis (e mamma di tre dei suoi cinque figli).

Oddio, anche no, signora Soniabrugi. Non è proprio il caso in questo momento. È un momento difficile per molte, troppe persone. Se non è in grado di capirlo si faccia aiutare e, se proprio vuole godere, lo faccia pure ma in silenzio e sotto tono.

Queste alcune delle parole scritte da una delle follower della consorte del futuro nonno Paolo Bonolis, la quale ha risposto in maniera perfetta. “Mi scusi signora, per cui non bisogna far lavorare le fisioterapiste?! Oppure chiamarle, ma di nascosto?! Ma vi rendete conto delle i*****e che dite? Un massaggio costa 40 euro. Molti di quelli che criticano e piangono miseria li spendono per ricariche di telefonini o sigarette”: con queste frasi, Sonia Bruganelli ha letteralmente non certo la prima critica social che le è stata rivolta, dimostrando ancora una volta di essere una donna schietta e capace di controbattere agli strali degli hater con argomentazioni ineccepibili.

Quando si tratta di difendersi dalle critiche e di tutelare la propria privacy, la Bruganelli sa anche sfoderare una deliziosa ironia. A dimostrazione di ciò è possibile ricordare la recente e originale trovata anti-paparazzi e la scelta di buttarsi nelle acque di Formentera con indosso un camicione over-size (momento immortalato da una foto accompagnata dalla didascalia “Paparazzo, non avrai la mia pancia”). Non c’è che dire: Lady Bonolis è davvero un esempio fantastico di sincerità e di capacità di rispondere alle critiche e alle pressioni con chiarezza e simpatia.