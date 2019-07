Soleil svela il motivo della crisi con Jeremias Rodriguez

editato in: da

Soleil Sorge svela il motivo della crisi con Jeremias Rodriguez dopo i gossip circolati negli ultimi giorni.

Come è ormai noto la modella italoamericana e il fratello minore di Belen avevano smesso di seguirsi su Instagram e questo aveva fatto pensare ad una rottura improvvisa dopo l’annuncio della convivenza. A quanto pare però si trattava solamente di una crisi momentanea, visto che Soleil e Jeremias non solo sono tornati insieme, ma hanno anche realizzato un tatuaggio di coppia, simbolo del loro amore.

A distanza da qualche settimana dai pettegolezzi sulla rottura, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha svelato cosa è accaduto. A dividere Soleil e Jeremias sarebbe stato un banale litigio scoppiato a causa di un costume.

“Se abbiamo discusso a causa di una tronista? Abbiamo discusso, ma il motivo è un altro – ha detto Soleil al settimanale Chi -. Lui si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare. Avevamo torto entrambi”

“Non mi piaceva il contesto – ha aggiunto Jeremias, confermando le parole della fidanzata -. Il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via. Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti. Prometto che se litighiamo – ha aggiunto -, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso”.

Ora che la pace è tornata, Soleil e Jeremias Rodriguez sono andati a convivere. Non solo, dopo il tatuaggi di coppia i due sarebbero pronti per fare un altro passo importante, coronando il sogno di formare una famiglia. “Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averne – ha confessato la Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne -. Ma adesso è presto”.