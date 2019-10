Soleil Sorge sbarca a Pechino Express (senza Jeremias Rodriguez)

editato in: da

Soleil Sorge parteciperà a Pechino Express, ma non in coppia con Jeremias Rodriguez. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la modella ed ex protagonista di Uomini e Donne sarà fra i concorrenti del reality. L’adventure game partirà a breve, nel frattempo gli autori stanno svelando il cast.

Fra i nomi che potrebbero prendere parte alla sfida ci sono Ignazio Moser e suo cugino, ma anche Asia Argento. La regista, reduce da numerosi scandali e dalla fine dell’amore con Fabrizio Corona, potrebbe prendersi la sua rivincita proprio grazie a Pechino Express.

Battagliera, forte e senza peli sulla lingua, Soleil è stata la grande protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Proprio durante il reality condotto da Alessia Marcuzzi, la modella ha iniziato una relazione con Jeremias, il fratello di Belen Rodriguez. La love story, continuata anche lontano dalle telecamere, si è conclusa poche settimane fa e, secondo i gossip, a mettere fine all’amore sarebbe stata proprio Soleil.

Nel curriculum sentimentale della modella c’è anche una storia con Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, che la Sorge ha lasciato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, scegliendo di frequentare un altro tronista: Marco Cartasegna.

Ma chi gareggerà con Soleil Sorge a Pechino Express? Secondo alcuni gossip accanto alla modella italoamericana ci potrebbe essere Marco Ferrero, influencer molto conosciuto che risponde su Instagram al nome di Iconized. Esclusa invece la partecipazione di Jeremias Rodriguez, che sarebbe ancora provato dalla rottura con la compagna.

La storia fra i due sembrava molto importante tanto che la coppia era andata a convivere in un appartamento a Milano. Non solo: da subito Cecilia e Belen avevano conosciuto la cognata e la moglie di De Martino si era espressa positivamente nei suoi confronti.

“Soleil è una ragazza molto forte – aveva detto a Verissimo -, ha un atteggiamento abbastanza particolare ma ha ancora venti anni. Ha una personalità forte ma è piccola: col tempo imparerà a camuffare certi modi. Se Jeremias è felice lo sono anche io”.