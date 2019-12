Soleil e Jeremias Rodriguez sono tornati insieme

editato in: da

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi sono tornati insieme. A svelarlo alcuni video e foto pubblicati su Instagram che raccontano il giorno del Ringraziamento della modella italoamericana. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti è tornata da poco in Italia dopo l’avventura di Pechino Express a cui ha partecipato insieme alla madre Wendy.

Soleil, dopo l’esperienza dell’Isola, è volata in Cina e Thailandia per prendere parte all’adventure game della Rai. Prima della sua partenza si era parlato di un addio a Jeremias Rodriguez, conosciuto durante il reality in Honduras. La love story fra il fratello di Belen e la modella era iniziata nel corso della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi ed era continuata anche lontano dalle telecamere.

Poi la crisi, l’annuncio della rottura e il ritorno di fiamma svelato dalla coppia. Qualche settimana prima dell’inizio di Pechino Express, su Instagram si era parlato dell’ennesimo addio, mai confermato nè smentito dalla coppia. Ora però sembra che fra i due sia tornato il sereno.

Jeremias infatti era presente al pranzo organizzato da Soleil per il giorno del Ringraziamento. “Sono tornata in Italia, ma soprattutto sono tornata qui con voi su Instagram – ha annunciato la Sorge -. Finalmente! Non sapete quanto mi siete mancati in questo periodo. Come sapete sono stata senza telefono, senza Simba (il suo cane, ndr), senza neanche i soldi per fare shopping. Infatti sono traumatizzata. Sono stata a girare Pechino Express. Vi dico solo che c’era anche mia mamma. Ci saranno grandi risate da farsi… Sapete quanto mi piacciono le avventure. Però non voglio dirvi troppo, la guarderemo insieme quando andrà in onda”.

Nei video e nelle foto che raccontano il Thanksgiving di Soleil vediamo spesso Jeremias, in compagnia di altri invitati, da Giulia Salemi al chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Presente anche Wendy, la mamma della modella e sua compagna di viaggio a Pechino Express.