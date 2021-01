Solange, l’addio di Patrizia Groppelli: “Dove eravamo quando avevi bisogno?”

editato in: da

Addio a Solange, da Caterina Balivo a Luxuria: il saluto dei Vip

Patrizia Groppelli ricorda Solange con un post toccante su Instagram dopo la sua scomparsa. Sensitivo e personaggio televisivo, Paolo Bucinelli è venuto a mancare a 68 anni. A rinvenire il corpo sono stati i pompieri e gli operatori del 118 che sono intervenuti, entrando nella sua abitazione, dopo che Solange non rispondeva da giorni alle chiamate degli amici.

La notizia della morte del sensitivo ha colto di sorpresa tanti personaggi del mondo dello spettacolo, dal Divino Otelma a Caterina Balivo. A ricordarlo anche Patrizia Groppelli, opinionista negli show di Barbara D’Urso e compagna di Alessandro Sallusti. “Triste storia questa, molto triste e anche per me! – ha scritto – Non dico che io e lui fossimo amici, ma ci conoscevamo abbastanza bene, ho anche delle foto con lui ma non Le pubblico solo ed unicamente perché non avrebbe senso! È morto solo – ha svelato -, lo hanno trovato dopo qualche giorno, triste storia! Mi faccio tristezza anche io, perché questa estate mi chiamò voleva venirci a trovare, ma poi non è successo! Lui era Solange, era una persona speciale e quel “poi” non è stata una scelta giusta! Se fosse stato il Solange di una volta, sarebbe venuto a casa nostra, se fosse stato il Solange di una volta, non lo avrebbero trovato dopo tanti giorni addormentato per sempre sul divano di casa: solo! Ps brutta e triste storia la popolarità che non c’è più! Mi spiace Solange è solo colpa nostra! È colpa anche di quelli che da oggi pubblicheranno foto ricordo con te: dove erano quando avevi bisogno? E dove ero io?”.

Classe 1952, Solange – vero nome Paolo Bucinelli – aveva studiato Pedagogia presso l’Università di Firenze. Poco dopo aveva iniziato la sua carriera, fra teatro, libri e poesie. “Non soffriva di alcuna patologia – ha svelato al Corriere della Sera, Dario Ballantini, suo amico da diversi anni – e per tutti è stata una morte non solo dolorosissima ma inattesa. Un’amica mi ha detto che qualche giorno prima era andato a farsi visitare all’ospedale perché aveva avuto uno svenimento. Ma gli avevano detto che era stato un calo glicemico e lo avevano rimandato a casa”.