Skin sposa Ladyfag: “Quello che ho sempre voluto”

editato in: da

Skin sposerà Ladyfag. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio la cantante 53enne che ha postato uno scatto in cui sorride con la compagna, mostrando l’anello di fidanzamento. “Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto – ha scritto -. Sì, siamo fidanzate! Non posso aspettare il grande giorno, Ti amo”. La foto è stata commentata da tantissimi fan, ma soprattutto dalla futura moglie di Skin. Rayne Baron, conosciuta come Ladyfag e star delle notti di New York, non ha trattenuto il suo entusiasmo: “Per me sei unica, ti amo anche io”, ha commentato.

Poco dopo sul suo profilo la performer canadese ha aggiunto: “Sarai mia per sempre. Io ovviamente ho detto sì..a dire il vero siamo segretamente fidanzate da San Valentino e da allora sono in un bozzolo d’amore. Non posso credere che sarai la mia mogliettina”. La coppia è legata da quattro anni e le nozze arrivano dopo il matrimonio poco fortunato di Skin con Christiana Wyly, produttrice e figlia di Sam Wyly, miliardario americano. Il matrimonio era durato solamente due anni e la cantante aveva raccontato più volte quell’esperienza nelle sue canzoni. “Ho bruciato il mio vestito di nozze per indossarlo nel video di Death to the Lovers – aveva svelato a Vanity Fair, parlando dell’amore finito -. Alla fine la canzone parla di me, ho rimesso anche la fede per le riprese del video”.

Frontwoman degli Skunk Anansie, modella, cantautrice e solista, Skin è sempre stata una donna libera. Fiera delle sue origini caraibiche, ribelle e femminista, ha conquistato il pubblico italiano nei panni di giudice di X Factor. Vero nome Deborah Anne Dyer, è nata a Brixton nel 1967 ed è cresciuta con una madre difficile. “Mia madre era violenta, ma questo accadeva perché la violenza è una cosa che in Giamaica si impara da piccoli – aveva raccontato tempo fa -. Questo atteggiamento ha fortemente influito su di me: sono stata una bambina che non ha mai saputo cosa fossero le coccole”.

Ora a 53 anni per lei è arrivato il momento di voltare pagina. Skin è pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita e accanto a lei ci sarà Ladyfag.