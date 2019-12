Sinisa Mihajlovic sorride con Arianna Rapaccioni su Instagram: è lei la sua forza

editato in: da

Forte e coraggiosa, Arianna Rapaccioni continua a combattere accanto al suo amato Sinisa Mihajlovic. Dopo aver affrontato tante sfide sul campo da calcio, l’allenatore del Bologna sta vivendo la sua battaglia più importante. Da mesi ormai sta affrontando un ciclo di cure per sconfiggere la leucemia. Accanto a lui la moglie che non lo lascia mai solo e che, con il suo sorriso, è da sempre un punto di riferimento per l’ex calciatore.

Arianna aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta Sinisa in un ristorante del Gianicolo. Erano gli anni Novanta e lei aveva da poco esordito in tv con Luna Park, programma condotto da Fabrizio Frizzi. Fra i due ci fu un colpo di fulmine che nel 1995 portò alle nozze e in seguito alla nascita di cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas.

In questi anni Arianna, che per amore della famiglia ha lasciato il mondo dello spettacolo, è stata per Mihajlovic non solo una moglie, ma anche una consigliera e un sostegno nei momenti più difficili. Di fronte alla malattia del marito, da vera guerriera qual è, la Rapaccioni ha scelto di non tirarsi indietro e di sorridere, nonostante tutto, affrontando con coraggio la battaglia.

La sua forza è quella di Sinisa e lei lo sa bene. Per questo su Instagram non manca mai di raccontare i progressi fatti dal marito (che ha concluso il terzo ciclo di cure), postando anche foto di coppia in cui è chiaro, dal primo sguardo, quanto sia forte l’amore fra i due.

Le donne sono il vero motore della famiglia Mihajlovic. E mentre Virginia e Viktorija dedicano all’amato papà scatti passati e frasi da brividi, Arianna sorride solo per lui. Nell’ultima foto postata su Instagram, l’ex showgirl è insieme al marito allo stadio Renato Dall’Ara e sorride. “Keep Calm…Christmas is coming”, ha scritto la Rapaccioni. Un modo per ritrovare la normalità in un periodo tutt’altro che semplice e per sostenere, ancora una volta, Sinisa. L’allenatore è provato dalle cure, ma fiducioso, certo che vincerà anche la battaglia più difficile della sua vita e lo sa perché accanto a sè ha Arianna.