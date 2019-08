Mihajlovic in campo nonostante la malattia: le parole emozionanti di Virginia

editato in: da

Mihajlovic torna in campo e commuove la figlia Virginia che su Instagram gli dedica un post bellissimo.

La modella e influencer di Instagram è legatissima al famoso papà che considera non solo uno sportivo di successo, ma anche un grande uomo. Così quando Sinisa, dopo poco più di un mese dall’inizio delle cure per sconfiggere la leucemia, ha scelto di tornare in panchina, Virginia ha voluto dedicargli un pensiero.

A luglio l’allenatore era stato costretto ad abbandonare il ritiro della sua squadra, il Bologna, per iniziare le cure. Una battaglia, quella contro la leucemia, che Sinisa sta combattendo insieme a tutta la sua famiglia: la moglie Arianna Rapaccioni e i figli Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Virginia.

Proprio quest’ultima ha pubblicato su Instagram un post commovente dedicato al suo papà. Nessuno infatti si aspettava di vederlo tornare in campo per sostenere i suoi giocatori, nessuno tranne le sue figlie che conoscono molto bene la forza e il coraggio di Mihajlovic.

“Dirti che ti amo è troppo poco – ha scritto Virginia postando una foto del padre -. La tua forza, la tua grinta ed il tuo coraggio, nonostante io sia tua figlia, mi rendono ancora oggi la ragazza più orgogliosa di questo mondo. Sei più di un guerriero, sei più di un combattente, sei più di un leone, tu sei “più di ogni cosa”. Quante altre cose ancora vorrei dirti, ma le parole giuste per descriverti, nessuno le ha ancora mai inventate”.

Il legame fortissimo fra Sinisa e le sue figlie era stato chiaro quando Virginia e Viktorija avevano preso parte all’Isola dei Famosi. L’ex calciatore, vincendo la sua naturale timidezza, era comparso in studio per abbracciare le ragazze, commuovendo tutti con la sua dolcezza.

La battaglia di Mihajlovic continua, ma lui non ha nessuna intenzione di mollare a dargli forza i fan, ma soprattutto una famiglia che lo ama e lo sostiene da sempre.