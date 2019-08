Mihajlovic sorride con Arianna Rapaccioni su Instagram: il dolce messaggio

editato in: da

Coraggio, ottimismo e voglia di farcela. C’è tutto questo e molto altro nell’ultimo post pubblicato su Instagram da Arianna Rapaccioni che la ritrae con il marito Sinisa Mihajlovic.

Dopo tante partite in campo, l’allenatore ed ex calciatore ora deve affrontare la sfida più dura, quella contro la leucemia. Una battaglia che ha intenzione di vincere, anche grazie all’aiuto della sua famiglia. Sorridente e bellissima, Arianna Rapaccioni da anni è accanto a Sinisa. Dagli anni Novanta, quando si incontrarono per caso in un ristorante, non si sono mai più lasciati.

Per amore di Mihajlovic, Arianna ha lasciato il mondo dello spettacolo e ha costruito una famiglia solida, crescendo ben sei figli: Virginia, Marco, Nicholas, Miroslav, Viktorija e Dušan. Un vero e proprio clan che ora si è stretto intorno all’ex calciatore e lo sta sostenendo in ogni modo.

Dopo la sua apparizione a sorpresa durante una partita del Bologna a Verona, Sinisa ha partecipato anche all’incontro contro la Spal, sedendosi sulla panchina rossoblu al Dall’Ara. Una scelta che ha reso orgogliosi i fan, la squadra, ma soprattutto Arianna Rapaccioni.

Su Instagram l’ex showgirl ha pubblicato uno scatto che la ritrae sorridente insieme al marito: “Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono” ha scritto, dimostrando ancora una volta una grande forza di volontà e tanto ottimismo. Fra i tanti commenti anche quello della figlia Virginia, innamoratissima del suo papà. “Vi amo!” ha scritto, aggiungendo anche un cuoricino rosso.

L’amore fra Mihajlovic e la moglie è più forte che mai, importante nella battaglia contro la leucemia. “Arianna è fondamentale per me – aveva confessato lui qualche tempo fa in una delle sue rare interviste -. Senza di lei non sarei l’uomo che sono. […] Ed è grazie a lei se ho smussato qualche lato del mio carattere”.

“Mi dispiace che a volte passi per una persona dura – aveva svelato lei -, lo è solo nel senso di tosto. In realtà è un generoso, solo che non gli piacciono le smancerie e a volte da fuori non si capisce. Ma mi lasci dire una cosa: non potevo desiderare un marito e padre per i miei figli migliore di lui”.