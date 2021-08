Simona Ventura, il triste addio alla sua amica Sabrina

editato in: da

Simona Ventura: famiglia, Giovanni Terzi, ex marito, Sanremo e carriera

Dire addio ad una cara amica è sempre difficile: Simona Ventura ha affidato il suo toccante messaggio ad Instagram, scrivendo parole cariche di sofferenza per una perdita così dolorosa. La conduttrice ha voluto così ricordare Sabrina, alla quale era legata da un profondo affetto.

“Per sempre così… bella e solare” – ha scritto Simona Ventura tra le sue storie di Instagram, condividendo con i fan una splendida foto che la ritrae assieme alla sua amica – “Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere”. La drammatica notizia della morte di Sabrina è arrivata in un giorno che avrebbe dovuto essere all’insegna dell’allegria: “Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto”.

Super Simo ha poi voluto pubblicare un secondo scatto, più recente, che vede le due donne in compagnia di un nutrito numero di amici: “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia” – ha ammesso la conduttrice. Ed è con il sorriso sulle labbra, seppure bagnato da lacrime di amarezza, che ripensa all’enorme affetto che ha sempre provato per Sabrina: “È così che io ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione, o il tuo dolore”.

Prima di affidare la sua sofferenza ai social, la Ventura ha concluso così il suo commovente messaggio: “Sei stata una guerriera. Per sempre”. Nessun dettaglio su quanto accaduto alla sua amica, che resta ancora un mistero. Solo tanto dolore per una vita spezzata e un dolce ricordo che Simona porterà con sé da qui in avanti.

Per la conduttrice, questo è un momento particolarmente delicato. Il suo compagno Giovanni Terzi ha recentemente rivelato di avere una seria malattia ai polmoni, la stessa che ha portato sua madre Luisa alla morte. Si tratta della dermatomiosite amiopatica, una condizione che ha ridotto notevolmente la capacità polmonare del giornalista: egli stesso, con un lungo video pubblicato su Instagram, aveva spiegato che la sua vita sarebbe gravemente a rischio nel caso in cui dovesse contrarre nuovamente il Covid. Simona è ovviamente al suo fianco in questa difficile lotta, pronta a sostenerlo in ogni momento.