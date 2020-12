Simona Ventura torna in tv: “Nessuno potrà togliermi l’entusiasmo”

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Simona Ventura torna in tv con un nuovo programma e su Instagram svela: “Mai niente e nessuno potrà togliermi l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones”. La conduttrice è pronta a guidare Game of Games, la nuova trasmissione Rai che è stata confermata negli ultimi giorni. Mancano ormai pochi mesi all’inizio del game show e la Ventura è pronta per affrontare questa sfida con l’energia e il coraggio che la contraddistinguono.

“Darò sfogo a tutta la mia creatività – aveva confessato qualche settimana fa a Tv Talk -. Sono molto felice che il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo abbia cercato con grande forza un programma per me, perché ho voglia di buttarmi in cose nuove [] Fare cose nuove è ancora più bello e in questo programma darò sfogo alla mia creatività”. Super Simo non nasconde l’entusiasmo e su Instagram ha già pubblicato un video in cui annuncia l’apertura dei casting dello show Rai. Il programma andrà in onda, secondo le prime indiscrezioni, su Rai Due a partire da marzo 2021 con sei appuntamenti.

Volto amatissimo della tv, Simona Ventura non ha mai nascosto di aver vissuto in passato momenti difficili che l’hanno portata lontano dal piccolo schermo. Super Simo non ha mai perso l’entusiasmo e a ogni caduta si è rialzata più forte che mai. La trasmissione è tratta da un format che negli Stati Uniti è molto popolare ed è condotto da Ellen De Generes. Il programma, prodotto dalla NBC prevede una serie di giochi a cui dovranno partecipare i concorrenti.

Game of Games prevede quattro match preliminari tramite i quali verrà decretato un vincitore che potrà accedere alla semifinale. Infine si giocherà una prova conclusiva in cui il concorrente dovrà indovinare chi sono i personaggi famosi misteriosi allo scopo di conquistare il montepremi. I giochi preliminari sono molto divertenti, alcuni semplici, altri più complessi. Si va dal gioco delle sedia musicali sino alla sedia girevole e alla parola misteriosa. Simona Ventura, che presto sposerà il compagno Giovanni Terzi, è pronta per questa sfida, non resta che attendere il debutto di Game of Games per scoprire cosa accadrà.