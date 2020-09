Simona Ventura torna in tv: “Avrò un programma tutto mio”

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Simona Ventura è pronta a tornare in tv: a dichiararlo la stessa conduttrice, che ha svelato che presto sarà al timone di un programma tutto suo.

“Non posso dire niente – ha detto ridendo la Ventura, intervistata da Tv Blog – però c’è, un programma tutto mio c’è“. E poi ha aggiunto: “Andrà in onda in primavera, o magari un po’ prima, non so, in prima serata”.

Super Simo ha sorpreso tutti, accontentando tutti quelli che non vedevano l’ora di trovarla nuovamente alla conduzione di una nuova trasmissione: “Finalmente ho raggiunto una pace dei sensi meravigliosa, e da quando sono contenta di quello che faccio sinceramente arrivano le proposte”.

Sembra essere un periodo d’oro per la Ventura: nonostante le nozze con il giornalista Giovanni Terzi siano state rimandate per via dell’emergenza sanitaria, il loro amore procede a gonfie vele. La coppia non ha voluto svelare la nuova data in programma, ma l’intenzione è quella di un matrimonio a Rimini, uno dei loro posti del cuore, “prima di quanto possiate immaginare”, aveva confessato la Ventura in una recente intervista al settimanale Chi.

E poi c’è il lavoro, che continua a regalarle grandi soddisfazioni. “Per fortuna faccio tante cose, diversifico, per cui non ho questa ansia da telefono che non squilla. Sono molto tranquilla e serena: questi sono progetti nuovi, che mi piacciono molto”.

Durante l’intervista la conduttrice, carica ed entusiasta, si è lasciata andare anche a una confessione sulle nuove avventure che la attendono in tv: “I reality potranno arrivare, ma in una maniera completamente nuova. Mi faccio sempre ricordare e sono ben felice, ma non so se sarei in grado di fare i reality come li facevo fino a dieci anni fa, credo che anche questo sia uno strumento che è molto cambiato”.

E riguardo alla sua recente esperienza, quella del programma Settimana Ventura, Simona ha dichiarato: “Io avrei continuato volentieri, ma c’è stato di mezzo il lockdown ed è stato tagliato. Quest’anno avrei voluto riprendere perché secondo me questi programmi conquistano il pubblico nel tempo. Rai 2 sta facendo un gran lavoro nella prima serata e si vede, visto che vanno benissimo, per cui sono felice di essere lì“.