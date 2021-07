Simona Ventura, torna con “Discovering Simo” e difende i “figli di” e la meritocrazia

editato in: da

Simona Ventura, estate 2021 tra bikini e famiglia su Instagram

Nuova stagione per Discovering Simo, il programma condotto da Simona Ventura che va in onda su Real Time: l’appuntamento con la messa in onda della prima puntata è previsto per sabato 24 luglio a partire dalle 15,40.

Lo show è stato girato in Emilia Romagna, regione di nascita di Simona Ventura, e assoluta protagonista della trasmissione televisiva. Sono previste sei puntate, che andranno in onda ogni sabato e sempre alle 15,40. A quanto pare, oltre a mostrare gli aspetti più interessanti della regione, ci saranno anche tanti ospiti insieme alla conduttrice.

Simona Ventura ha voluto condividere la gioia per il via alla nuova stagione tramite il suo account Instagram, attraverso un post in cui ha parlato della trasmissione e della sua realizzazione. Tra le altre cose si può leggere anche una difesa della meritocrazia: infatti la trasmissione, che è prodotta dalla Sive, per la parte esecutiva si è affidata a una società giovane, tra i cui soci annovera uno dei figli di Barbara D’Urso.

La conduttrice lo ha voluto raccontare nel testo a corredo di un carosello di foto che la immortalano durante le riprese del programma. Ecco le sue parole: “E finalmente: ci siamo!! Sabato 24 alle 15:40 su Real Time parte la seconda stagione prodotta da SIVE di Discovering Simo – ha scritto la presentatrice -. Ne siamo davvero orgogliosi, poiché è stato difficile riuscire a girare ogni cosa a causa Covid – 19. Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi, la società di Addictive Ideas”.

Poi Simona Ventura ha voluto spezzare una lancia a favore dei “figli di” e della meritocrazia: “Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara D’Urso, un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare!”. Parole molto chiare, che la conduttrice ha scelto di utilizzare per placare eventuali polemiche.

Non resta che attendere (ancora poco) per vedere la nuova stagione di Discovering Simo che, scorrendo le immagini pubblicate su Instagram, potrà contare anche su numerosi ospiti come Gene Gnocchi e Mirko Casadei.