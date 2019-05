Simona Ventura svela il suo programma preferito (e parla della D’Urso)

editato in: da

Simona Ventura torna a raccontarsi ancora una volta senza filtri e svela il suo programma preferito, parlando anche della D’Urso.

La conduttrice è tornata in Rai, dopo un lungo periodo a Mediaset e l’esilio dalla tv. Oggi è al timone di The Voice e non potrebbe essere più felice. Grintosa, sorridente e sempre pronta a dare il massimo, Super Simo si è presa la sua rivincita ed è pronta a rendere il programma un successo.

Negli ultimi giorni la conduttrice è finita al centro di un’aspra polemica per aver rilasciato alcune dichiarazioni in cui criticava la conduzione di Alessia Marcuzzi e il modo in cui era stato gestito il caso Corona-Fogli all’Isola dei Famosi. Le sue parole avevano scatenato la reazione della collega, che a Verissimo aveva risposto a tono, accusandola di essere stata “poco elegante”.

Intervistata da La Verità, Simona Ventura non ha risposto alla Marcuzzi, ma ha parlato di un’altra celebre collega: Barbara D’Urso. Nel corso della chiacchierata infatti la showgirl ha svelato che i suoi tre figli non hanno nessuna intenzione di lavorare in tv e che sognano un futuro lontano dal piccolo schermo.

Come è noto Super Simo ha due figli maschi, Niccolò, 20 anni, e Giacomo, 18, nati dall’amore per Stefano Bettarini, mentre Caterina è la piccola di casa ed è stata adottata quando era ancora neonata. La Ventura ha chiarito che i suoi figli non hanno nessuna intenzione di partecipare a trasmissioni e reality dove verrebbero etichettati esclusivamente come “figli di…”.

“Non credo vogliano andare, né da Barbara D’Urso né da altri – ha svelato -. Non vogliono fare tv come ‘figli di’. Barbara è una stakanovista, io non ho la sua energia. Da quello che capisco i miei figli cercano una strada fuori dalla tv. Avranno tempo, Caterina ha 13 anni e, a parte The Voice, guarda solo YouTube”.

Super Simo ha anche parlato dei suoi programmi televisivi preferiti. Quello che guarda di più? Uomini e Donne, dell’amica Maria De Filippi. “Sono onnivora, anche grazie a Raiplay e Mediaset on demand – ha confessato -. Al mattino salto da Agorà a Storie italiane a Mattino 5 a Skytg24. La sera Quarto Grado, Franca Leosini, Gomorra su Sky, le serie di Netflix”, ha detto. “Forum al pomeriggio e Uomini e Donne di cui sono addicted, Maria lo sa”.