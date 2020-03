Simona Ventura svela la data delle nozze con Terzi e racconta il loro amore

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Simona Ventura svela la data delle nozze con Giovanni Terzi e racconta il suo amore per il giornalista. La conduttrice è stata ospite di Storie Italiane e si è raccontata ai microfoni di Eleonora Daniele. Nel corso dell’intervista, Super Simo ha confessato di essersi emozionata alle nozze dell’ex gieffina con Giulio Tassoni.

“Sì è vero – ha rivelato la Ventura -, è stato un momento molto intenso. Quando mi sposo io? Appena passa il momento – ha aggiunto, svelando anche quando sarà il grande giorno -, comunque stavamo pensando a dicembre/gennaio, anche perché io e Giovanni amiamo la montagna. Recentemente siamo stati in Valle d’Aosta, dove ho vissuto cinque anni”.

Un amore, quello con Giovanni Terzi, arrivato dopo la fine della lunga relazione con Gerò Carraro. Lo scrittore è riuscito a regalare di nuovo il sorriso alla conduttrice e l’ha aiutata a recuperare il rapporto con l’ex marito Stefano Bettarini, oggi legato a Nicoletta Larini.

I due convivono da qualche tempo e sono molto innamorati. “Sta bene anche lui – ha detto la Ventura -, stiamo lavorando su progetti futuri perchè è importante. Alle 12:00 faccio anche delle dirette Facebook per rimanere comunque in contatto con i telespettatori”.

Durante la sua chiacchierata con Eleonora Daniele, Simona Ventura ha raccontato le sue giornate all’insegna della famiglia, trascorse con Giovanni Terzi e con i tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. “Voglio essere positiva in questo momento – ha detto Super Simo – sto bene, tengo duro, cerco di stare alle direttive che ci hanno dato, in questo periodo ho recuperato tante cose che prima, nella fretta psicotica della vita, non c’erano, tipo imparare a truccarmi. […] Poi sto con i ragazzi, che fanno scuola virtuale – ha aggiunto – ho recuperato tutte le tecnologie più impensabili per lavorare, voglio essere positiva, voglio pensare che questo periodo passerà, e spero che ne usciremo più uniti, da nord a sud. Abbiamo il tesoro dell’Italia, che è il più bello del mondo, e cerchiamo di uscirne fuori”.