Simona Ventura svela come si è innamorata di Giovanni Terzi

Simona Ventura racconta l’amore per Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Gerò Carraro. Una love story che è arrivata all’improvviso e che ha completamente stravolto la vita della conduttrice proprio quando credeva che non fosse più possibile.

Super Simo si è confessata sulla pagine del settimanale F, raccontando la sua rinascita, in tv e nel privato. Il punto di svolta è stato il momento dell’aggressione a suo figlio Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una discoteca di Milano. La paura e la consapevolezza di aver sfiorato una tragedia, hanno spinto Simona Ventura a cambiare le cose.

La conduttrice ha deciso di mettere fine alla lunga relazione con Gerò Carraro e si è concentrata sulla carriera, conducendo Temptation Island Vip e tornando in Rai con The Voice Of Italy. Poi l’arrivo dell’amore con Giovanni Terzi, il compagno che ha annunciato di voler sposare.

“L’amore è stato una conseguenza del fatto di aver ritrovato la voglia di vivere – ha confessato -. Dopo la grande paura per mio figlio, è come se un castello fosse venuto giù. Da queste ceneri ho recuperato un’energia positiva che mi ha portato a tagliare tanti rami secchi e proprio allora si sono aperte altre porte”.

“Non cercavo questo amore – ha spiegato Simona parlando di Giovanni Terzi -. Venivo da una storia molto lunga. Lavoravo e mi dicevo: voglio stare da sola. E invece, quando meno te lo aspetti, eccolo qui l’amore più grande. Ma devo stare attento a dirlo. Se gridi la tua felicità attiri invidia, energie negative”.

Super Simo sta vivendo un nuovo periodo d’oro della sua vita. La conduttrice è riuscita a recuperare il rapporto con l’ex marito Stefano Bettarini e a creare una famiglia allargata insieme a Nicoletta Larini, la compagna di lui, Giovanni Terzi, e i figli Caterina, Niccolò e Giacomo. Il dramma sfiorato le ha dato nuove consapevolezze e la voglia di vivere appieno la sua esistenza e gli affetti.