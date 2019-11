Simona Ventura sposa Giovanni Terzi: Stefano Bettarini sarà il testimone di nozze

editato in: da

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e il testimone di nozze della coppia sarà Stefano Bettarini, l’ex marito di lei. Ormai è ufficiale: nel 2020 assisteremo al secondo matrimonio della conduttrice dopo quello con il calciatore, durato dal 1998 al 2005.

Super Simo ha confermato la volontà di giurare amore eterno a Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore. Una love story arrivata dopo i 50 anni e che ha rivoluzionato la vita della presentatrice, regalandole grande gioia e serenità. Oggi la Ventura non potrebbe essere più felice, dopo aver superato un periodo buio e aver rischiato di perdere il figlio Niccolò, accoltellato fuori da una discoteca di Milano.

Quell’episodio ha spinto Simona a mettere un punto nella sua vecchia esistenza e a iniziare tutto di nuovo. Ha lasciato Gerò Carraro, con cui la relazione era finita da un po’, pronta a concentrarsi sulla carriera, ma poco dopo è arrivato Giovanni Terzi. Lo scrittore è per Super Simo l’amore più grande e lei non ha nessuna intenzione di lasciarselo scappare.

La data della cerimonia non è ancora stata svelata, l’unica certezza è che sarà molto romantica, con la Ventura avvolta in un abito bianco e commossa. Il settimanale Chi ha svelato che la conduttrice avrebbe già scelto anche i testimoni. Simona avrebbe chiesto di rivestire questo ruolo al figlio Niccolò e all’ex marito Stefano Bettarini. Lo sportivo, attualmente legato a Nicoletta Larini, ha un ottimo rapporto con l’ex compagna.

In passato i due si sono scontrati duramente, ma l’arrivo di Giovanni Terzi sembra aver sistemato le cose. Qualche tempo fa il giornalista aveva parlato di Bettarini, raccontando la gioia di una famiglia allargata e la serenità raggiunta. “Io stimo Stefano come Simona vuole bene alla mia ex moglie – aveva detto -. Quando ci mettiamo insieme facciamo due squadre di calcio ma è bellissimo”.

Non è insolito che venga scelto un ex come testimone di nozze. In passato è accaduto a Gabriel Garko, che ha avuto un ruolo speciale al matrimonio di Eva Grimaldi con Imma Battaglia, e ad Alessia Marcuzzi, testimone per l’ex Simone Inzaghi.