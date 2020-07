Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e rivela la location del matrimonio

editato in: da

Avevano già fissato la data delle loro nozze, ma le contingenze li hanno spinti a rimandare tutto: adesso, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti per sposarsi e stanno pensando ad ogni dettaglio. La conduttrice annuncia la bella notizia e svela anche la probabile location del matrimonio.

È sulle pagine del settimanale Chi, in un’intervista esclusiva, che Simona Ventura racconta come sia evoluta la sua relazione con Giovanni Terzi, nonostante sia passato pochissimo tempo da quando tra di loro è scoppiato l’amore. Entrambi hanno condiviso una bellissima amicizia, che risale a molti anni addietro, ma solo pochi mesi fa si sono ritrovati a dover affrontare un sentimento ben più grande: “Venivamo entrambi da un periodo di grandi sofferenze, di mancanze, e volevamo essere felici. Sembriamo adolescenti perché non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere, bella e sorprendente. Siamo stati travolti” – spiega la Ventura.

E per il suo compagno ha solo splendide parole: “Ho un uomo a cui potermi appoggiare, che mi ha protetta dal primo minuto e mi ha capita. Abbiamo tante cose in comune, più di quante pensassimo: abbiamo le stesse sofferenze, abbiamo ricominciato tante volte, siamo caduti e rinati”. Forse sono proprio la complicità e le numerose esperienze della vita che li accomunano ad aver permesso loro di accelerare le tappe: “Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo. Anzi, se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto”.

In effetti, Simona e Giovanni volevano convolare a nozze nei mesi scorsi, ma i loro progetti sono andati a monte. Non per questo si sono persi d’animo, anzi: “Abbiamo pensato subito che il lockdown sarebbe stato la prova del nove. Ci sono due grosse sfide che un legame può affrontare: una crisi, dovuta magari a un tradimento, o una convivenza forzata. Questa esperienza tipo Grande fratello ci ha unito non solo come coppia, ma anche come famiglia: siamo stati per oltre un mese chiusi in casa io, Giovanni, i miei figli, i suoi figli e due cani. Non ho mai vissuto un’esperienza così forte. Adesso non vorremmo più riavere gli spazi di prima“.

Questo periodo così difficile ha avuto anche qualche riscontro positivo, dunque. Sebbene, con ironia, la Ventura abbia qualcosa di cui lamentarsi: “Nel mio caso l’unica nota negativa è che ho preso dei chili che sto perdendo con fatica perché metterli è un attimo, ma toglierli è complicato”. In realtà Simona è stupenda, come rivelano alcuni scatti che la ritraggono in costume, e proprio lei su questo argomento ci ha dato una bellissima lezione.

Ma tornando alle nozze, mancano ora solamente la data e la location. La conduttrice risponde ad entrambe le domande, sebbene in modo un po’ criptico: “Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare”. Dobbiamo aspettarci una cerimonia a sorpresa, oppure la coppia annuncerà con un po’ d’anticipo il giorno in cui si terrà il lieto evento? Per il momento, Simona Ventura non si sbilancia troppo.