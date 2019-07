Simona Ventura sostituirà Magalli e Adriana Volpe in Rai

editato in: da

Simona Ventura sostituirà Giancarlo Magalli e Adriana Volpe in alcuni programmi Rai.

Dopo il successo di Temptation Island Vip, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento, Super Simo ha ricevuto dall’azienda di viale Mazzini una proposta che non poteva rifiutare ed è approdata a The Voice of Italy.

La conduttrice è riuscita nell’impresa di risollevare le sorti dello show e ora si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva. Dopo i gossip su una sua possibile conduzione di Pechino Express e L’Isola dei Famosi (che al contrario resterà a Mediaset anche quest’anno), in questi giorni è stato svelato il futuro della Ventura.

Simona quest’anno prenderà il posto di due volti celebri della Rai: Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Sarà lei infatti la voce narrante della quarta edizione di Il Collegio, l’ormai celebre reality di Rai Due.

Come era accaduto per il collega, la Ventura non apparirà mai in video durante lo show, ma si limiterà a commentarlo. Secondo i vertici Rai il cambiamento di conduttore sarebbe dovuto al fatto che questa nuova stagione sarà ambientata negli anni Ottanta, per questo era necessaria una persona che avesse vissuto la scuola in quegli anni e Magalli, data la sua età anagrafica, non era adatto.

Ma non è finita qui, perché sembra che Super Simo sarà anche al timone di un nuovissimo programma che andrà in onda fra le 12 e le 13 di domenica, sostituendo Mezzogiorno in Famiglia, lo show condotto da Adriana Volpe e Massimiliano Ossini, che l’azienda pubblica a deciso di cancellare.

La scelta di Carlo Freccero di chiudere la trasmissione aveva causato l’ira di Adriana Volpe che in un durissimo post su Instagram aveva criticato la Rai, criticando il flop di altri format andati in onda in prima serata.

“Una Rai2 in ginocchio e non si fa niente! – aveva tuonato -. Veramente il Cda è d’accordo nel chiudere un programma che per nove mesi ha fatto il 10/12% di share nel daytime? Buon lavoro Cda!”.