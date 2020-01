Simona Ventura si sfoga: “Calunnie su di me per farmi perdere i figli e il lavoro”

editato in: da

Simona Ventura si sfoga in una lunga intervista rilasciata durante Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Ancora una volta la conduttrice ha ricordato il suo passato lontano dalla tv, i pettegolezzi sul suo conto e le prove affrontate. Oggi Super Simo è tornata sul piccolo schermo dopo un periodo d’assenza, ma non dimentica la sofferenza e i torti subiti.

“Sono una persona alla quale sono state fatte enormi cattiverie – ha svelato a Francesca Fialdini -. È un po’ il mio karma. Il fatto che io sia riuscita a superarle, più o meno, con grande difficoltà, mi rende più forte però devo dire che delle volte sono stata lì lì per soccombere. Non è facile. Ho avuto tante persone che mi hanno voluto bene, però le malelingue sono state taglienti”.

La Ventura ha svelato l’esistenza di diversi pettegolezzi sul suo conto che sarebbero stati creati per farle perdere il lavoro e i figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. “Molte mi hanno fatto smettere di lavorare, quando si diceva che facessi uso di droghe per esempio – ha spiegato -. Lungi da me questa cosa. Sono state delle calunnie per fare in modo che io potessi perdere i figli, il lavoro. Molte volte qualche dirigente ci ha anche creduto. Non mi è stata data fiducia. Alla fine della fiera, però, sono riuscita a fare tanto, restando me stessa”.

A regalare il sorriso a Simona Ventura, dopo l’addio a Gerò Carraro, Giovanni Terzi. Il giornalista e la conduttrice hanno annunciato le nozze e presto coroneranno il loro sogno d’amore. “Nel 2020 dobbiamo quagliare – ha detto -. Nei piani c’è il matrimonio, quindi vedremo. Dove non lo so, quando non lo so ma nel 2020. Stiamo vedendo piano piano. I testimoni? Non li ho ancora scelti. Devo ancora fare tutto. Vorrei fare una grande festa con tanti invitati. Adesso mi prende paura, ma sicuramente si farà verso la fine dell’anno. Adesso abbiamo un po’ di cose a cui pensare”.