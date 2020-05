Simona Ventura, il suo show rischia di chiudere: il futuro in Rai

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Lo show Rai di Simona Ventura rischia la chiusura. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Blogo, il programma di Super Simo, Settimana Ventura, non tornerà più in tv. La trasmissione, come è noto, era stata interrotta a marzo a causa dei cambiamenti al palinsesto imposti dall’emergenza sanitaria.

A subire uno stop erano stati tanti show fra cui Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che, con molta probabilità, tornerà in autunno. Se molte trasmissioni sono tornate in onda – da Vieni Da Me di Caterina Balivo a Detto Fatto di Bianca Guaccero, sino a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi – la Settimana Ventura non ci sarà. Uno stop che di sicuro non fermerà Super Simo, da sempre inarrestabile e pronta a superare qualsiasi difficoltà.

Dopo una lunga pausa dalla televisione, la Ventura era tornata al timone di alcune trasmissioni grazie a Maria De Filippi. Selfie e Temptation Island Vip avevano confermato, ancora una volta, il suo enorme talento e l’affetto del pubblico, cancellando le difficoltà dell’Isola dei Famosi. Poi il passaggio in Rai, con The Voice of Italy e Settimana Ventura, programmi che però non sono decollati e non hanno regalato grandi ascolti.

Quale sarà il destino di Simona nell’azienda di viale Mazzini? La presentatrice per ora non ha svelato nulla e si gode l’amore del compagno Giovanni Terzi con cui sta preparando un programma. Le nozze della coppia sono state solo rimandate e la Ventura non potrebbe essere più felice con lo scrittore e i tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina.

Nel frattempo il palinsesto Rai ha subito l’ennesimo cambiamento, questa volta a causa di un lieto evento. Eleonora Daniele infatti ha dato alla luce la sua prima figlia, Carlotta, e il programma che conduce, Storie Italiane, verrà sostituito in questo periodo da Unomattina e la Prova del Cuoco, che partirà con mezz’ora di anticipo. Ci sarà poi Italia Sì di Marco Liorni, che partirà in anticipo con un’anteprima giovedì e venerdì.