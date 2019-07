Simona Ventura, lo sfogo su Instagram: “Ho imparato a fare mio il dolore”

editato in: da

Simona Ventura si racconta senza filtri su Instagram e ancora una volta sorprende i fan con la sua forza.

La conduttrice sta vivendo un momento di rinascita dopo un periodo piuttosto difficile. Oggi è uno dei volti di punta della Rai, ma qualche anno fa la situazione era molto diversa. Prima l’addio all’azienda pubblica, poi un lungo silenzio e una vita lontano dal piccolo schermo, infine la prova più dura sull’Isola dei Famosi – fra lacrime e delusioni – e la risalita della china, lenta, ma inesorabile grazie a nuovi programmi e a Maria De Filippi.

In pochi mesi l’esistenza di Super Simo è stata stravolta, anche a causa di un fatto molto grave: l’aggressione del primogenito Niccolò Bettarini, accoltellato fuori da una nota discoteca a Milano. Quell’episodio ha spinto la Ventura a riavvicinarsi all’ex marito Stefano e le ha dato il coraggio di fare scelte importanti per la sua carriera e nella vita privata.

Dal dolore è nato qualcosa di nuovo e meraviglioso: il ritorno in Rai alla guida di The Voice of Italy e l’amore per Giovanni Terzi dopo l’addio a Gerò Carraro. Come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri ancora una volta Simona si è rialzata ed è riuscita a spiccare il volo arrivando in alto, dove nessuno immaginava.

“Ho imparato a respirare il dolore dentro le viscere, a farlo mio, a crescere con esso e a sublimarlo in forma di ascesa – ha scritto la conduttrice su Instagram -. Mi distacco dalla fisicità delle passioni, cerco di scollarmi la pelle e di andare “oltre” la materia che mi opprime. In questo viaggio ritrovo pace”.

A 54 anni Simona Ventura è una donna forte, consapevole, bellissima. Coraggiosa e sempre sincera, ha imparato a fare i conti con le sue paure e con il dolore, sconfiggendoli e superando le difficoltà della vita.