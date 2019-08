Simona Ventura senza trucco: semplicemente stupenda

editato in: da

Bella, ma soprattutto coraggiosa e sicura di sè: Simona Ventura è un esempio per tantissime donne, anche quando si tratta di mostrarsi senza trucco.

La conduttrice a 54 anni è strepitosa, soprattutto senza un filo di make up. La prova su Instagram, dove Super Simo ha postato un selfie in cui appare al naturale ed è semplicemente stupenda. “Blonde fierce” ha scritto semplicemente la presentatrice, pubblicando uno scatto in cui sorride, appena sveglia, con i capelli biondissimi e il viso acqua e sapone.

I follower hanno commentato il post con grande entusiasmo, colpiti dalla bellezza della Ventura. “Sei bellissima così”, “Molto meglio senza trucco”, “Stupenda”, “Sembri una ragazzina”, “Fantastica”: sono solo alcuni dei commenti che ha ricevuto la foto della presentatrice.

Il sorriso radioso di Simona di certo è dovuto anche al periodo felice che sta vivendo. La conduttrice è innamorata di Giovanni Terzi, il giornalista e scrittore che è entrato nella sua vita dopo l’addio a Gerò Carraro. La relazione fra i due procede a gonfie vele e la Ventura non è mai stata così innamorata.

Il rapporto con i figli Niccolò, Giacomo e Caterina è ottimo, proprio come quello con Stefano Bettarini, suo ex marito, e la nuova fidanzata di lui Nicoletta Larini, conosciuta durante l’esperienza di Temptation Island Vip. Anche la carriera è in continua ascesa: dopo il successo di The Voice infatti Super Simo continuerà la sua avventura in Rai conducendo un nuovo programma.

Simona condurrà La Domenica Ventura, un nuovissimo show che andrà in onda su Rai Due al posto di Mezzogiorno in Famiglia, la trasmissione condotta da Adriana Volpe e chiusa fra le polemiche.

La serenità interiore si rispecchia sul volto di Super Simo, che sorride nello scatto pubblicato su Instagram, pronta a vivere un’estate magica, in attesa di tornare sul piccolo schermo a settembre.