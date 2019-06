Simona Ventura rivela il suo futuro in Rai: in quale programma la vedremo

editato in: da

Dopo il successo di The Voice of Italy, Simona Ventura parla del suo futuro in Rai e dei programmi che l’attendono nella prossima stagione televisiva.

Tornata in tv grazie a Temptation Island Vip e a Maria De Filippi, Super Simo ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare Mediaset per approdare nella tv generalista e rilanciare un talent che sembrava ormai morto. Ora che la missione è stata compiuta la conduttrice è pronta a ripartire con un nuovo show che sarà, molto probabilmente, sempre in Rai.

Non si tratterà però di Pechino Express, come era stato ipotizzato nelle scorse settimane. “Anche se il mio nome continua a circolare per Pechino Express – ha affermato a Nuovo Tv -, non credo che sarò io a condurlo. Tutti mi chiedono, invece, di tornare a fare Quelli che il calcio. Vedremo…”.

Nel frattempo la Ventura è fiera del lavoro fatto a The Voice of Italy. “Abbiamo portato musica che non è furba e ammiccante, questo ci ha premiati – ha raccontato -. The Voice è andato in onda per ultimo nellla stagione dei talent e non era proprio facile arrivare dopo tutti e fare una cosa nuova in una rete generalista. The Voice ha riunito le famiglie con leggerezza. Siamo riusciti a creare qualcosa di unico”.

Coraggiosa e determinata, Super Simo ha saputo reinventarsi moltissime volte nonostante le difficoltà. “Non sono una che ama la pappa pronta – ha ammesso -. Io invidio le mie colleghe che vanno sempre sul velluto, che sono sempre serene perché viaggiano su una linea dritta. Beate loro. A me mai nessuno ha regalato niente e di questo sono molto orgogliosa. […] Per me semplicemente era importante tornare a fare una cosa bella di cui la Rai potesse essere orgogliosa. Abbiamo alzato l’asticella, abbiamo regalato un tesoretto di talenti musicali straordinari”.

“Ho fatto la scelta giusta – ha poi aggiunto parlando del suo discusso ritorno in Rai dopo una lunga assenza -. Ho trovato passione e rispetto nel lavoro. Ma anche coesione, senso di appartenenza. La Rai è una famiglia, la famiglia degli italiani, la mia famiglia. Giovanni, come la Rai, è stato fondamentale per la mia nuova serenità. […] È un amore bello. Non me lo sarei mai aspettato e questo mi fa stare bene”.