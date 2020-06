Simona Ventura resta in Rai e svela il futuro di The Voice

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Simona Ventura svela il suo futuro in Rai, dal programma la Settimana Ventura al nuovo The Voice. La conduttrice si è raccontata in una lunga intervista al Messaggero in cui ha svelato i suoi progetti. Dopo un lungo stop, causato dall’emergenza sanitaria, lo show dedicato al calcio potrebbe non tornare in onda. Mentre altri programmi cult, come Vieni da Me, Detto Fatto o la Prova del Cuoco sono ripartiti subito, Super Simo non è apparsa più sul piccolo schermo.

“Prima deve ricominciare il calcio – ha spiegato la Ventura – (e così sarà anche per l’Italia dal 13 giugno con la Coppa Italia e dal 20 con il campionato di Serie A, ndr), ma non è detto. Dipenderà dai direttori di Rai 2 e Rai Sport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia”. La conduttrice ha poi parlato anche degli ascolti non proprio esaltanti della Settimana Ventura: “A me si chiede di fare una cosa e io lo faccio – ha svelato -. Era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in famiglia. Noi lì abbiamo portato il calcio a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5 e sono soddisfatta. Per fidelizzare il pubblico ci vuole tempo”.

Ora per Simona è ora di guardare al futuro: “La partita del secolo della mia carriera è la prossima, non mi guardo mai indietro – ha chiarito -. Ho un karma per cui tutte le nuove partite sono sempre, inevitabilmente, molto difficili”. Un futuro che per la Ventura sarà su Rai Due, con alcune novità. “A settembre ho altri due format – ha chiarito, parlando anche del possibile ritorno di The Voice of Italy -. Mi sembra che al momento manchino i fondi per pensarci. Fare The voice of Italy senza soldi mi pare difficile. E poi ho voglia di cose nuove”.

Fra le tante novità c’è anche un programma creato con Giovanni Terzi. L’amore fra lo scrittore e la conduttrice procede a gonfie vele e la coppia non vede l’ora di sposarsi. “Ci stiamo lavorando, io starò dietro le quinte – ha chiarito Simona -, lui farà le interviste. Per la prima volta in vita mia mi piace lavorare in coppia. Non apparire in video mi stuzzica, non resterò attaccata a vita alla telecamera”.