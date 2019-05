Simona Ventura fa una proposta rivoluzionaria alla Rai (e sogna l’Isola)

editato in: da

Simona Ventura sorprende ancora una volta e, dopo il successo di The Voice, sogna di riportare i reality in diretta sulla Rai, partendo magari dall’Isola dei Famosi.

Sono trascorsi nove anni da quando sulla tv pubblica andò in onda l’ultima puntata dello show ambientato in Honduras e considerato una creatura di Super Simo. All’epoca la conduttrice aveva già abbandonato il timone del programma (fra le polemiche) e aveva passato il testimone a Nicola Savino. Terminata quell’edizione l’Isola dei Famosi passò a Mediaset, dove è stata trasmessa per diversi anni, guidata da Alessia Marcuzzi.

Da allora la Rai non ha più realizzato reality che fossero in diretta. The Voice e Ballando con le Stelle infatti sono dei talent, mentre Pechino Express e Il Collegio si basano su clip registrate e montate dagli autori. Ospite de I Fatti Vostri, la Ventura ha svelato il sogno di condurre un reality show in diretta, magari partendo proprio dall’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’intervista la presentatrice non ha mai fatto il nome del programma, ma da anni ormai i telespettatori chiedono un suo ritorno alla conduzione. L’ultima edizione dell’Isola è stata piuttosto deludente per Mediaset, con ascolti bassi e tantissime polemiche (vedi il caso Fogli-Corona), per questo l’azienda avrebbe deciso di non mandarlo in onda almeno sino al 2020.

Uno stop forzato che potrebbe portare ad un passaggio naturale in Rai, dove il reality è nato, con la conduzione di Simona Ventura. “Il reality show è un genere tutt’altro che morto – ha spiegato la Ventura -, è ancora da trattare, ma dipende da come lo si fa. Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto: è uno strumento di racconto ancora molto interessante, penso che la Rai se ne sia liberata un po’ troppo presto, lo ha sempre fatto bene. Io lo farei tornare”.

Nelle scorse settimane Super Simo aveva criticato duramente la conduzione della Marcuzzi e il modo in cui era stato gestito il reality. “Non ho visto niente, preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande – aveva detto -. L’Isola in cui io ho investito passione, sangue, lavoro, sudore è diventata un’altra cosa, declinata in stile Grande Fratello on the Beach […] Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo”.