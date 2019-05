Simona Ventura pronta per The Voice. Le parole di Giovanni Terzi a Storie Italiane

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Giovanni Terzi si presenta ancora una volta a Storie Italiane per dichiarare nuovamente il suo amore per Simona Ventura. E lascia senza parole.

I due si erano trovati nello studio di Eleonora Daniele lo scorso 16 aprile, ma il giornalista è voluto ritornare da solo, anche in considerazione del fatto che SuperSimo sta per cominciare un’altra avventura televisiva con The Voice. E il suo Terzi vuole starle vicino anche con queste splendide dediche:

La nostra è una normale follia, la cosa più bella è vivere come uno vuole farlo, senza alcun paletto, senza alcuna resistenza, affidandosi uno all’altra. È una grande cosa perché ti da un gran senso di responsabilità.

Parlando del successo professionale della Ventura, per Terzi le cose sono chiare:

Simona ha successo perché è vera, sincera, ama il prossimo, si mette in discussione. Non abbiamo mai litigato in maniera seria, solo per piccolezze.

Questa volta Terzi non si commuove, ma la spiegazione è semplice:

Ora non mi commuovo perché non c’è qui lei, la differenza è questa. L’altra volta non riuscivo a contenere un’emozione, mi era già successo con lei, anche quando la vedo semplicemente a lavorare, è straordinaria questa persona. Sono un uomo tutto d’un pezzo, un maschio alpha dominante. Sono un uomo molto fortunato, lei è speciale, unica.

Intanto su Instagram il giornalista non si spreca con le dediche per la sua amata, generando invidia in tutte le italiane. Come quella per Pasquetta: