Simona Ventura: problemi con il fisco, ma lei appare serena su Instagram

Non è un periodo semplice per Simona Ventura, che sta facendo i conti con alcuni problemi con il fisco e questioni giudiziarie che coinvolgono anche il figlio Niccolò Bettarini. Nonostante ciò la conduttrice non perde il sorriso su Instagram, dove appare serena e felice.

Secondo quanto svelato da Repubblica, Super Simo è imputata per dichiarazione infedele dei redditi, fra il 2012 e il 2015, riguardo i contratti per lo sfruttamento dei diritti di immagine. Le indagini della Guardia di Finanza e della Procura di Milano avrebbero messo in luce l’addebito dei ricavi e dei costi della conduttrice a una società invece che alla propria persona fisica, facendoli rientrare nella dichiarazione dei redditi.

Dell’inchiesta si occupa il pm Silvia Bonardi e la prima udienza del processo si è svolta in questi giorni. “Non si tratta in alcun modo di evasione – hanno spiegato gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa – ma di una scelta fiscale operata dai professionisti che l’Agenzia delle Entrate non ha ritenuto efficace. Simona Ventura nulla ha a che fare con questa scelta fiscale operata dai professionisti, ha da subito aderito all’avviso dell’Agenzia delle Entrate e sta pagando il debito tributario, essendo comunque lei la titolare dei diritti e dei doveri tributari”.

Simona Ventura non ha commentato quanto accaduto e, come aveva fatto per il figlio Niccolò Bettarini, denunciato per diffamazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Su Instagram la conduttrice continua ad apparire serena e felice. Fra sedute di yoga, danza e nuovi progetti, Super Simo non sembra turbata dai problemi che sta affrontando nell’ultimo periodo.

Accanto a lei, come sempre, non ci sono solo i tre figli – Niccolò, Giacomo e Caterina -, ma anche il compagno Giovanni Terzi. Un amore nato dopo una lunga amicizia e arrivato in seguito all’addio a Gerò Carraro, diventato da subito importante e che potrebbe condurre la presentatrice nuovamente verso l’altare. Simona ha infatti confessato di sognare le nozze con Giovanni Terzi e il lieto fine per la coppia potrebbe arrivare molto presto.