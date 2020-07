Simona Ventura potrebbe guidare un nuovo show su Rai Due

editato in: da

Sempre inarrestabile, Simona Ventura potrebbe tornare su Rai 2 con un nuovo format: nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia potrebbe infatti attenderla un nuovo progetto.

Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, la conduttrice potrebbe tornare “con un nuovo show sulla seconda rete ma il progetto è un branded content, detto in parole povere un programma realizzato da e per lo sponsor”, si legge sul blog.

Non c’è ancora nulla di certo, ma secondo le indiscrezioni Super Simo potrebbe tornare nuovamente su Rai 2 – rete alla quale è affezionata – con un nuovo format: sarebbe pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo, dopo una stagione televisiva iniziata in maniera turbolenta.

Dopo una lunga pausa della televisione, infatti, la conduttrice era tornata al timone di alcune trasmissioni grazie a Maria De Filippi: con Temptation Island Vip la Ventura aveva confermato il suo talento, cancellando le difficoltà dell’Isola dei Famosi.

Dopo l’avventura a Mediaset, la conduttrice è tornata in Rai con The Voice of Italy e La Settimana Ventura, programmi che però non sono decollati e non hanno regalato grandi ascolti alla rete. La trasmissione calcistica poi è stata interrotta a marzo a causa dei cambiamenti imposti dall’emergenza sanitaria e a quanto pare potrebbe non tornare più sul piccolo schermo.

Intanto qualche tempo fa la Ventura aveva fatto sapere a Novella 2000 di essere a lavoro con il futuro marito Giovanni Terzi per un nuovo programma televisivo, lei nelle vesti di autrice e produttrice, lui di conduttore.

“Lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice”, ha raccontato, parlando del lavoro con Terzi. Poi nell’intervista aveva anche aggiunto: “Tra dieci anni mi vedo più dietro le quinte che davanti, fare scouting mi è sempre piaciuto”.

Al momento il suo futuro lavorativo è ancora incerto, ma la Ventura non si fa certo scoraggiare: “La partita del secolo della mia carriera è la prossima, non mi guardo mai indietro – aveva dichiarato in un’intervista al Messaggero -. Ho un karma per cui tutte le nuove partite sono sempre, inevitabilmente, molto difficili”.

Nel frattempo Simona si sta godendo le vacanze in compagnia del futuro marito: l’amore fra lo scrittore e la conduttrice procede a gonfie vele e la coppia non vede l’ora di sposarsi.