Ventura, il nuovo programma è un successo. E strappa una confessione alla De Lellis

Simona Ventura, con il suo carattere esplosivo ed allegro, è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. Il suo programma sportivo Settimana Ventura, però, come successo anche ad altri show, è attualmente in pausa. Super Simo, per colmare le distanze con i suoi telespettatori, ha trovato una soluzione che è già diventata un successo.

Settimana Ventura, come Vieni da Me, La Prova del Cuoco, Detto Fatto ed altri amati programmi televisivi, è in pausa a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Simona Ventura, però, ha trovato un modo per continuare ad intrattenere il suo pubblico. Si tratta di uno show su Instagram, chiamato All’AvVentura, in cui la conduttrice intervista personaggi dello spettacolo e non.

Sto provando, cari amici – ha affermato Simona Ventura – a fare una specie di trasmissione televisiva su Instagram. È difficoltoso, ma ci stiamo provando.

Lo show su Instagram, nonostante le difficoltà, è già un successo. I follower della Ventura, infatti, sembrano apprezzare particolarmente questa iniziativa, grazie anche agli ospiti contattati dalla presentatrice. Tra i primi, infatti, c’è stata Giulia De Lellis che, per la prima volta, ha parlato apertamente in un’intervista del suo ritorno di fiamma con Andrea Damante.

Simona non si è lasciata sfuggire l’occasione per chiedere all’influencer qual è veramente la sua situazione sentimentale. La De Lellis, nelle ultime settimane, era stata molto criptica e, sui social, aveva mantenuto il mistero. Alla Ventura, però, ha confessato:

Volevamo tenere per noi alcune cose, capire le situazioni, ma a quanto pare non è possibile. Non volevo nasconderlo, ma tenerlo un po’ per me. È passato tanto tempo. Il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, hanno discusso, adesso si stanno riappacificando. Stiamo cercando di capire, le buone intenzioni ci sono e io voglio stare serena. Ho fatto un bel passo, forse più lungo della gamba. Stiamo cercando di capire la situazione.

Simona Ventura così, è riuscita a strappare a Giulia De Lellis la dichiarazione che tanti aspettavano da settimane, rallegrando tutti i fan che desideravano il ritorno di fiamma con Andrea Damante. Lo ha fatto con estrema naturalezza, dimostrando, ancora una volta, grande capacità e grande professionalità.