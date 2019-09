Simona Ventura, Niccolò Bettarini debutta come conduttore al suo fianco

editato in: da

Si prospetta una grande stagione televisiva per Simona Ventura, tornata da poco in Rai. Ad accompagnarla in quest’avventura ci sarà anche il figlio Niccolò Bettarini, che farà il suo esordio nel mondo dello spettacolo a fianco della mamma.

Al di là del programma sportivo La Domenica Ventura, la bella conduttrice avrà un ruolo fondamentale nel programma Il Collegio 4, di cui sarà la voce narrante al posto di Giancarlo Magalli. Questa non sarà però la sola novità riguardante il format di Rai 2 che ha finalmente riportato il pubblico più giovane di fronte al piccolo schermo.

Per questa quarta edizione, infatti, il programma si arricchirà addirittura di uno spinoff – Il Collegio Off, per l’appunto -: un contenuto speciale che andrà in onda su RaiPlay, la nuova piattaforma digitale su cui l’emittente televisiva sta investendo moltissimo negli ultimi mesi.

Ma la vera sorpresa sta nella conduzione del programma, in cui avrà un ruolo fondamentale il giovanissimo Niccolò Bettarini, che avrà così l’occasione di fare il suo esordio televisivo a fianco della mamma. A quanto pare, infatti, lo spinoff del programma di Rai2 potrebbe anche essere mandato in onda in televisione e non soltanto sul web, il che darebbe l’opportunità al figlio della Ventura di entrare ufficialmente a far parte della categoria di conduttori del piccolo schermo.

“Io non ho perorato la causa, ha fatto tutto da solo. Non mi sono intromessa”, così la conduttrice parla della nuova avventura del figlio, che sembra aver finalmente superato definitivamente lo shock della brutta aggressione di cui è stato vittima la scorsa estate, quando è stato accoltellato di fronte all’ingresso di una discoteca di Milano. L’avventura de Il Collegio Off potrebbe allora rappresentare per Niccolò una vera e propria rinascita.

Per il momento, al di là del nome di Bettarini Junior fatto per la conduzione, non si sa ancora nulla di questo fantomatico spinoff. La messa in onda dovrebbe essere programmata per la seconda metà di ottobre, quando anche Simona Ventura tornerà in televisione con Il Collegio 4. Un nuovo inizio perfettamente in sintonia per mamma e figlio, che dimostreranno così di avere un meraviglioso rapporto sia dentro sia fuori il mondo dello spettacolo.