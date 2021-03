Simona Ventura negativa al Covid: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Bellissima notizia per Simona Ventura, che dopo circa tre settimane di isolamento, è finalmente risultata negativa al Covid-19. Stesso esito, inoltre, per tutti i suoi familiari. Dopo aver messo in pausa la sua vita e tutti i suoi progetti lavorativi, la conduttrice può prendere di nuovo in mano la sua vita e tornare a dedicarsi al suo lavoro e ai suoi affetti.

Ad annunciare la negatività al tampone, proprio la Ventura attraverso il suo profilo Instagram, sul quale, durante tutto il periodo di quarantena, ha continuamente dato aggiornamenti ai suoi fan sul suo stato di salute. Non poteva, quindi, esimersi da dare la notizia in prima persona:

Gran bella notizia, siamo tutti negativi. Devo dire che uscire da una cosa del genere è un sollievo, è stato un periodo, quello di queste tre settimane, molto formativo, molto profondo per la nostra famiglia. Tra la paura che le cose potessero peggiorare e la speranza di negativizzarci al più presto. Quindi è stato veramente un periodo che non dimenticherò mai.

Il primo pensiero di Simona Ventura è andato subito a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea questa emergenza sanitaria: medici, infermieri e personale sanitario. A loro ha riservato parole di grande vicinanza e affetto:

Voglio dirvi una cosa, io sarò sempre dalla parte dei medici, del personale sanitario, degli infermieri che ogni giorno stanno in corsia per salvare vite umane. Sarò sempre dalla vostra parte, siete i nostri angeli.

La Ventura, a causa del Covid-19, non ha solo dovuto affrontare la preoccupazione per la sua salute e quella dei suoi cari, ma ha anche dovuto rinunciare a grandi opportunità lavorative. Sarebbe dovuta essere, infatti, al fianco di Amadeus e Fiorello in una delle serate del Festival di Sanremo 2021. Dopo questo enorme dispiacere è però pronta a tornare a lavoro e a prendersi la sua rivincita:

Adesso torno sul campo, il 31 marzo abbiamo Game of Games e un sacco di altre cose di cui vi parlerò

Simona Ventura, pur segnata dalla recente esperienza, è apparsa più determinata e carica che mai. A breve tornerà a fare compagnia al pubblico italiano con Game of Game – Gioco Loco, che andrà in onda in prima serata su Rai Due. E, a detta della conduttrice, questa non è l’unica sorpresa che ha in serbo per i suoi sostenitori. A cosa starà lavorando?