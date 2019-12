Simona Ventura a La Confessione: rivelazioni sulla Carrà e un messaggio a Corona

editato in: da

Simona Ventura arriva a La Confessione. Ospite del programma di Peter Gomez, la conduttrice italiana svelerà diversi retroscena della sua vita parlando del presente, del passato e anche del futuro.

Dopo il grandissimo successo dell’intervista esclusiva a Fedez, andata in onda in prima serata, il programma torna su Nove in seconda serata. In occasione della presenza del rapper italiano, La Confessione, andato in onda eccezionalmente in prima serata, ha raggiunto picchi di ascolto altissimi.

Davanti alla tv si sono raccolti più di 7.000.000 telespettatori per ascoltare le verità mai dette di Fedez sul suo rapporto interrotto con J Ax e Fabio Rovazzi. E ora, attesissima, per la prossima puntata che andrà in onda il 20 dicembre alle 22.45, c’è SuperSimo.

La richiesta fatta alla conduttrice è piuttosto importante: dovrà sedersi sulla poltrona dello show e rispondere alle domande del direttore del ilfattoquotidiano. Lei che non si è mai lasciata spaventare è pronta ad affrontare anche questa sfida, del resto se la Ventura in tutti questi anni è riuscita a entrare nel cuore e nelle case degli italiani, è grazie al suo carattere e alla sua forte personalità.

“Uno dei personaggi televisivi più importanti d’Italia”, così Peter Gomez accoglie SuperSimo, reduce dal successo del suo ultimo libro Codice Ventura. Ma che questo sia un periodo pieno di cose belle per la conduttrice televisiva non è un segreto.

Simona infatti è attualmente impegnata con la conduzione di La settimana Ventura, programma che va in onda tutte le domeniche su Rai due. Anche la sfera personale procede a gonfie vele, a 54 anni infatti la presentatrice tornerà all’altare con il suo attuale compagno Giovanni Terzi. La data ancora non c’è, ma la Ventura spera di sposarsi nel 2020 per l’ultima volta.

Eppure SuperSimo di rospi ne ha ingoiati tanti, dallo scontro con Gasparri all’allontanamento dalla tv. Nella puntata di domani la conduttrice racconterà anche della delusione provata dal primo incontro con Raffaella Carrà.

Raffaella mi aveva tanto cercata per Carramba. Mi aspettavo un’accoglienza diversa, un altro tipo di carattere. Ma non tutti siamo uguali, alla fine va bene così.

Esperienze come queste l’hanno toccata ma non fermata. E infatti oggi la Ventura è tornata in auge più forte di prima. E a Peter Gomez, racconta il lato più spietato del mondo dello spettacolo. La Ventura ripercorrerà alcuni momenti della sua carriera parlando anche del suo rapporto con Lele Mora. Inevitabile il riferimento a Fabrizio Corona:

Fino a un certo punto Fabrizio Corona era perfetto. All’interno dell’agenzia di Lele Mora faceva servizi posati. Eravamo tutti tranquillissimi. Da un certo punto in poi è diventato diabolico.

E dopo molte altre rivelazioni, sarà proprio a Corona che la conduttrice televisiva, a chiusura di trasmissione, lancerà un messaggio sorprendente, guardando dritta in camera e facendo trapelare una forte, fortissima emozione.