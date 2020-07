Simona Ventura al Grande Fratello con Signorini: lei smentisce su Instagram

editato in: da

Negli ultimi giorni, una notizia ha iniziato a fare il giro del web: secondo alcune indiscrezioni, Simona Ventura avrebbe avuto un misterioso incontro con Alfonso Signorini per parlare della possibilità di un suo coinvolgimento nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice stessa ha poi fatto chiarezza via social.

C’è già grande attesa per il GF Vip 5, che andrà in onda il prossimo settembre ancora una volta sotto la guida di Alfonso Signorini (dopo il grande successo dell’edizione precedente, il presentatore è stato riconfermato). Ma nei giorni scorsi si sono susseguite delle voci che hanno suscitato grande curiosità tra i telespettatori. Stando quanto riportato da TvBlog, infatti, Simona Ventura avrebbe incontrato Signorini: il motivo del colloquio non sarebbe ancora di dominio pubblico, ma il pensiero è volato immediatamente al Grande Fratello Vip.

È infatti questo il progetto più importante di Alfonso nel prossimo futuro. Hanno quindi iniziato a rincorrersi diversi rumors: la Ventura avrà un ruolo nella nuova edizione del reality show di Canale 5? La notizia ha sorpreso tutti, anche se è già noto da tempo che, con i nuovi palinsesti autunnali della Rai, la presenza di SuperSimo sul piccolo schermo si è ridotta notevolmente. L’idea che la conduttrice possa tornare in casa Mediaset, dopo essersene andata nel 2019, è sicuramente molto allettante per il pubblico.

Tuttavia, Simona ha deciso di fare chiarezza sull’intricata questione, affrontando l’argomento in maniera fin troppo cristallina. Su Instagram, ha infatti condiviso una foto che ritrae un piatto di mozzarelle di bufala – una leccornia che ha immediatamente fatto il pieno di like. Il messaggio della Ventura? Semplicissimo: “Bufale estive… un tanto al chilo” – ha scritto la presentatrice, accompagnando la didascalia con alcune faccine sorridenti. Pare evidente che queste poche parole abbiano un significato recondito (ma non troppo): secondo molti, si riferirebbe infatti alla fake news riguardante il suo incontro con Alfonso Signorini per parlare del suo ruolo al GF Vip 5.

Di certezze non ve ne sono, ad eccezione del fatto che SuperSimo, in questi giorni, si sta godendo un po’ di relax in famiglia. Bellissima, su Instagram sfoggia splendidi bikini durante le sue vacanze estive, e intanto si prepara alle nozze con Giovanni Terzi – che, ricordiamo, sono state rimandate a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Sicuramente, nei prossimi mesi la Ventura avrà molto da fare, anche nel caso in cui il suo ritorno a Mediaset sia solo una “bufala”.