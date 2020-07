Simona Ventura, nel suo futuro potrebbe esserci il Grande Fratello 5 con Signorini

editato in: da

Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Un salto in lungo dalla Rai a Mediaset, con il benestare e il sostegno di Alfonso Signorini: questo è quanto si vocifera su Simona Ventura, che sarebbe piuttosto delusa all’indomani dell’evento di presentazione dei Palinsesti Rai.

Ma facciamo un passo indietro: l’evento di presentazione dei Palinsesti ha portato con sé una serie di novità, tra conferme e addii di volti noti della Rai. Oltre ai grandi annunci, come lo slittamento del Festival di Sanremo da febbraio a marzo del 2021, ci sono state anche alcune gaffe, come le poche parole spese su Mara Venier.

E proprio rimanendo in ambito di scarse quantità, sarebbero stati proprio i pochissimi ruoli assegnati a Simona Ventura a colpirla nel profondo. Innanzitutto, le sono stati tolti lo show Settimana Ventura e The Voice Of Italy e poi le sarebbero assegnati due ruoli: il primo sarebbe quello da moderatrice del dibattito che andrà in onda dopo il documentario Chiara Ferragni Unposted, previsto per il 5 di ottobre su Rai2.

Il secondo, invece, sarebbe un ruolo da conduttrice per un programma branded-content, ovvero prodotto da un’azienda (non ancora specificata) e finalizzato a promuoverla. Il programma però non è neanche definito e vi sono pochissime certezze: si dice che dovrebbe andare in onda nel weekend (sabato e domenica) su Rai2.

Nel complesso, per la conduttrice sarebbero davvero pochi impegni a fronte di una carriera lunga e fruttuosa e di tanti anni di dedizione alla Rai. Parrebbe pertanto che il suo malcontento la stia portando a guardare oltre e a soppesare l’eventualità di un passaggio a Canale 5.

Ad aiutarla in questo passaggio, sempre secondo quanto si vocifera, ci sarebbe nientemeno che Alfonso Signorini. Con il conduttore e giornalista la Ventura ha avuto, in alcuni momenti della sua esistenza, un rapporto contrastante. Tuttavia pare che superate le loro differenze e i contrasti, siano affiatatissimi.

La loro solida amicizia e la capacità di Super Simo di condurre reality show di peso, addirittura, starebbe facendo considerare a Signorini l’ipotesi di averla a suo fianco per il Grande Fratello 5. Di certo, in ogni caso, c’è davvero poco e solo le prossime settimane ci sapranno regalare nuove informazioni sul futuro della Ventura. Che, ad ogni modo, non può che essere roseo visto il suo talento.