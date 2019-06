Simona Ventura, la dedica (dolcissima) di Giovanni Terzi su Instagram

editato in: da

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno dimostrando a tutta Italia che l’amore vero non ha età. I due, che si sono incontrati avendo alle spalle un passato complesso dal punto di vista sentimentale, hanno cominciato un rapporto che ha rimesso tutto in discussione e che ha reso incredibilmente dolce la mezza età.

La conduttrice di The Voice of Italy e lo scrittore hanno iniziato la loro relazione di recente, dopo l’annuncio ufficiale, da parte della Ventura, della fine della relazione con Gerò Carraro. Super Simo, consapevole che le testate di gossip si sarebbero scatenate in merito alle motivazioni della fine della storia con Carraro, all’epoca preferì mettere le cose in chiaro: fu una scelta saggia, dal momento che, quando cominciò la storia con il giornalista Giovanni Terzi, tutta Italia era a conoscenza che Simona era single da un po’ e quindi l’attenzione dei media intorno alla coppia fu più contenuta.

La presentatrice e lo scrittore sono affiatati e felici, talmente felici che non hanno alcuna paura di mostrarsi in pubblico insieme e in atteggiamenti affettuosi. A dimostrarlo è arrivata anche la dedica d’amore che Giovanni Terzi ha voluto fare alla sua compagna attraverso il proprio profilo Instagram.

Come didascalia di un bellissimo selfie di coppia in automobile, il compagno di Simona Ventura scrive:

Shhhhhh … non fatelo sapere a Simona Ventura ma io la amo … #mihaicambiatolavita #seiunadonnaunica #mirendifelice #squadra #lealta’ #instagram #me #noiuno

Lo scrittore si è immedesimato perfettamente nel suo ruolo di compagno innamorato, presente, fedele e devoto alla sua donna, ma la cosa che colpisce maggiormente è l’hashtag con cui l’uomo ringrazia Simona di avergli letteralmente “cambiato la vita”.

Esattamente come Simona, anche Giovanni Terzi ha alle spalle due matrimoni: il primo con la moglie Paola, dal quale è nato il figlio Lodovico; il secondo matrimonio, con Silvia Fondireschi, fu celebrato il 3 Ottobre del 2008. All’epoca la coppia aveva già un figlio, Giulio Antonio. Finito anche il secondo matrimonio, dal 2018 Terzi frequenta Simona Ventura e sembra più felice che mai. Terzi e la Ventura si conoscevano da tempo per motivi professionali, hanno spiegato, ma prima dell’anno scorso non era mai scattata la scintilla.