Simona Ventura, le dolci parole di Giovanni Terzi su Instagram per celebrare il loro amore

editato in: da

Questa estate sta regalando moltissime emozioni ai vip e a fronte di molte coppie che scoppiano ce ne sono altre che sembrano sempre più solide: una di queste è quella formata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due sembrano infatti sempre più complici e affiatati, uniti da una serenità davvero unica.

Per SuperSimo, Giovanni Terzi è un vero e proprio punto di riferimento. Dal punto di vista sentimentale è un porto sicuro dopo le delusioni dovute ai tradimenti di Gerò Carraro, l’ex compagno con cui ha condiviso la vita e le aspirazioni per il futuro fino alla fine del 2018.

Il suo arrivo, all’inizio del 2019, è stato del tutto inaspettato. Come ha confessato durante un’intervista a F, la Ventura stava affrontando un periodo difficile: il figlio Niccolò Bettarini era stato accoltellato ed è finito in ospedale e lei si è sentita travolta dalla paura. Proprio questa paura, però, le ha fatto capire che doveva aprire il suo cuore e che, come tutte dovremmo ricordare, la vita è adesso.

Proprio in quel momento è arrivato Terzi, che con le sue dolcissime parole e il suo romanticismo è riuscito a far breccia nel suo cuore. E, a proposito di romanticismo, proprio nelle scorse ore il compagno di Simona Ventura ha deciso di sorprenderla ancora, con delle dolci parole volte a celebrare il loro amore pubblicate su Instagram:

Amore mio non esiste una ricorrenza, una data da ricordare o qualche anniversario perché ogni giorno è unico ed indimenticabile passato accanto a te. Mi regali il tuo amore fatto di passione e protezione, di emozioni e di stabilità. Mi insegni a resistere perché tu sei campionessa mondiale di resistenza e ad affrontare coraggiosamente ogni cosa. È meraviglioso averti accanto.

Questa parole lasciano capire come il loro legame sia più forte che mai e la Ventura, emozionata, ha risposto con un semplice ma dolcissimo:

Ti amo!

D’altronde non è un caso se i due hanno deciso di convolare a nozze. Purtroppo il matrimonio, programmato per il 2020, è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, al fine di svolgere al meglio tutti i preparativi.

Questo non significa che i due non stiano andando avanti, anzi: Giovanni è ormai una presenza indispensabile per Simona, che lo ha presentato all’intera famiglia e sorride felice, come se questo legame durasse da sempre.