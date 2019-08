Simona Ventura, l’annuncio (a sorpresa) del nuovo programma Rai

editato in: da

La prossima stagione calcistica ha appena acquisito un nuovo volto, che tanto nuovo in realtà non è. Stiamo parlando di Simona Ventura, che tra qualche mese condurrà la trasmissione sportiva della domenica, ovviamente in casa Rai.

Proprio lei, che in passato ha guidato in maniera strepitosa Quelli che il calcio per 10 lunghissimi anni, torna ora a prendere in mano le redini della domenica sportiva. L’annuncio è arrivato qualche ora fa via social, grazie a una storia che la conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram, e che ci svela il nome del programma: La Domenica Ventura. Un gioco di parole simpaticissimo, per quello che sarà sicuramente il successo della prossima stagione, almeno sul versante delle trasmissioni dedicate allo sport.

La Domenica Ventura andrà in onda su Rai2, a partire da metà settembre. La fascia oraria concessa a Supersimo è quella lasciata libera da Mezzogiorno in famiglia, che ha chiuso i battenti proprio nei giorni scorsi, con grande amarezza di Adriana Volpe. La trasmissione andrà in onda dunque ogni settimana dalle 12:00, facendo così da traino all’edizione delle ore 13:00 del Tg2. Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma, per la Ventura, che come abbiamo visto in passato ha avuto modo di dedicare tempo ed energie al calcio, ottenendo successi davvero notevoli.

Oltre a Quelli che il calcio, nel suo lungo curriculum Simona vanta infatti diverse altre collaborazioni a tema sportivo: il suo debutto televisivo con Galagoal, nel lontano 1990, poi due stagioni de La Domenica Sportiva, al fianco di grandi nomi come Bruno Pizzul e Sandro Ciotti, e infine il più recente Cielo che goal, edizione 2012/2013. Nel frattempo Supersimo si è data da fare tra talk show e reality, che l’hanno resa una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La scorsa stagione, dopo anni passati tra Sky e Mediaset, la Ventura è tornata alla Rai al timone di The Voice of Italy. E adesso la bella notizia.

Dovremo attendere ancora qualche settimana prima di rivederla nei panni di madrina sportiva, e nel frattempo Simona Ventura si concede qualche altro giorno di relax. I suoi fan non rimangono mai a bocca asciutta: la conduttrice continua a pubblicare su Instagram aggiornamenti sulla sua estate, come la doccia sulle note di Britney Spears e l’incredibile esperienza da Regina D’Aragona in quel di Sulmona, dove è stata accolta calorosamente e celebrata con grande festa.