Simona Ventura in forma con Giovanni Terzi

Simona Ventura compie 55 anni, rinuncia alla festa, ma non alle nozze. La conduttrice ha festeggiato insieme alla famiglia questo nuovo traguardo importante fra sorrisi, riflessioni e progetti per il futuro. Super Simo ha voluto celebrare il suo 55esimo compleanno anche su Instagram dove ha postato un video e ha svelato i suoi pensieri.

“Prima che iniziasse questa durissima prova – ha confessato -, avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55 ‘ con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime! Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi! Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!”.

A farle gli auguri tantissimi amici e parenti, dalla sorella Sara Ventura, all’ex marito Stefano Bettarini, che ha postato un video divertente nelle Stories di Instagram. Non potevano mancare nemmeno i figli: Niccolò, Giacomo e Caterina, che sono legatissimi alla conduttrice. La dedica più bella però è arrivata da Giovanni Terzi che sui social ha postato uno scatto che lo ritrae al mare insieme alla presentatrice.

“Auguri amore mio! – ha scritto il giornalista -. A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo”.

La conduttrice e lo scrittore nel frattempo non rinunciano al matrimonio e continuano a progettare una vita insieme. A chi le chiedeva se, oltre al party di compleanno, fossero a rischio anche le nozze con il compagno, Super Simo ha replicato: “Il matrimonio si farà”.