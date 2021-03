Simona Ventura, il commento a Sanremo 2021: “Rimarrà nella storia per il cuore e l’anima”

editato in: da

Sanremo 2021, i look del 6 marzo: quinta serata

Doveva essere al Festival di Sanremo 2021 in occasione della serata finale di sabato 6 marzo, Simona Ventura infatti era stata annunciata come una delle co – conduttrici della puntata.

Un partecipazione molto attesa, poi sfumata a causa del tampone risultato positivo al Covid – 19. Era stato proprio il direttore artistico e conduttore della 71esima edizione della kermesse canora a spiegare, durante la conferenza stampa giornaliera, che la Ventura non sarebbe potuta essere presente. Poi, il giorno seguente, la conduttrice si era raccontata ai suoi follower condividendo un breve video su Instagram in cui prima ha rivolto un pensiero ad Amadeus e Fiorello e poi ha lanciato un appello a tutti i suoi fan ribadendo la necessità di non abbassare la guardia.

E se Simona Ventura non è potuta essere fisicamente sul palco dell’Ariston, però ha seguito la gara canora e in un lungo post su Instagram ha rivelato i suoi pensieri accompagnate da diverse immagini in cui si possono vedere alcuni dei protagonisti di questa edizione della kermesse canora. Dai Maneskin, vincitori della 71esima edizione (o – per dirla come Amadeus della 70 + 1), l’abbraccio tra il conduttore e Fiorello, al secondo Festival che li ha visti lavorare insieme e con successo. E poi ancora Francesca Michielin e Fedez, Orietta Berti e Zlatan Ibrahimovic.

A tutte queste immagini la conduttrice ha accompagnato un lungo post di riflessioni: “Un Sanremo indimenticabile e non solo per quello che mi è successo – ha scritto Simona Ventura – . Essendo io fatalista guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e mi ripeto ‘vediamo di superarla senza grosse conseguenze’. Questo Sanremo rimarrà nella storia per il cuore e l’anima che ho visto su quel palco, per la vittoria del rock carismatico e innovativo dei Maneskin, per il secondo posto di Fedez e Francesca Michielin che ho seguito a X Factor tra le mie ‘Ferrarine’ e ritrovo splendida farfalla. Il successo del Festival sulle nuove piattaforme che sono basi su cui costruire il Sanremo del futuro. Complimenti Amadeus e Rosario Fiorello. La vostra amicizia e la vostra bravura mi commuove. A prestissimo”.

Simona Ventura ha voluto condividere una sua “fotografia” di quella che è stata la 71esima edizione del Festival di Sanremo, una kermesse diversa da tutte quelle che si sono svolte fino a oggi ma sicuramente ricca di momenti indimenticabili.