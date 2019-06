Simona Ventura, attacco durissimo alle colleghe: “Deliri di onnipotenza”

editato in: da

Simona Ventura si toglie qualche sassolino dalla scarpa e, con la consueta sincerità, attacca alcune colleghe che hanno provato a ostacolarla.

L’ultimo anno è stato particolarmente impegnativo per Super Simo, che si è trovata a fare i conti con tanti cambiamenti, grandi prove e successi. Prima l’addio a Temptation Island Vip, dopo il record d’ascolti, poi la decisione di lasciare Mediaset (e il gruppo della De Filippi) per tentare una nuova avventura in Rai.

La Ventura non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide ed è approdata al timone di The Voice Of Italy, resuscitando un programma che sembrava ormai morto. Mentre il suo futuro nell’azienda di viale Mazzini rimane un’incognita (lei e Antonella Clerici non avrebbero show in programma per ora), la presentatrice ha deciso di dire la sua su alcune colleghe che le hanno messo i bastoni fra le ruote.

“Ho delle simpatiche colleghe – ha confessato a Gay.it – che si sono divertite a dire in giro che sono una grande str***a, piuttosto che una brutta persona. E c’è stata gente che, senza avermi mai incontrata, gli ha anche creduto. Poi, conoscendomi, fortunatamente, questi boccaloni, nell’accezione bonaria del termine, si sono ricreduti subito, ma non mi chieda di farle i nomi: non sono come loro”.

Dichiarazioni forti quelle della Ventura, che ha svelato anche di essersi scontrata con più di una collega: “Deliri di onnipotenza? Ne ho visti tanti, soprattutto ultimamente – ha aggiunto -, ma nel mio caso no, mai. E poi sono fortemente convinta che il delirio di onnipotenza sia solo l’inizio della fine”.

Chi sono le misteriose colleghe di cui parla la Simona? La Ventura non fa nomi, ma semina qualche indizio. “Se qualche mia collega – ha scritto -, oggi, si diverte a chiamare tutti i personaggi che ho lanciato io, vuol dire che ho fatto un ottimo lavoro e che sono sempre stata avanti nelle scelte fatte […] Nella mia storia professionale ho avuto diverse antagoniste, anche se poi, da una parte ci sono io e, dall’altra, quelle che venturizzano”.