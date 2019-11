Simona Ventura, gli ascolti del suo programma calano e lei cambia tutto

editato in: da

Simona Ventura non si arrende e si prepara a rivoluzionare il programma La Domenica Ventura dopo il calo degli ascolti. La conduttrice è tornata in Rai dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, forte del successo di Temptation Island Vip e di Selfie – Le Cose Cambiano. Una rivincita per Super Simo, che ha accettato la sfida di condurre The Voice Of Italy.

Terminata l’avventura nel talent musicale, è tornata con due nuovi programmi: Il Collegio e la Domenica Ventura. Se nel primo ha il ruolo di voce narrante, nel secondo racconta la Serie A, puntando sul suo grande amore: il calcio. Il ritorno di Simona era stato accolto con grande entusiasmo dai fan, ma sembra che sia stato piuttosto deludente. Gli ascolti continuano a calare e si assestano fra il 3-4% di share, ma la conduttrice non è disposta ad arrendersi.

Secondo TvBlog, Simona sarebbe pronta a rivoluzionare La Domenica Ventura per renderlo un grande show in cui ci si occuperà non solo di calcio, ma anche di attualità e televisione. Lo stesso direttore di Rai Due, Carlo Freccero, nel presentare il progetto aveva parlato di un programma in continuo cambiamento e di un esperimento televisivo.

“È un esperimento abbiamo trovato la chiave del programma, ossia mescolare il calcio e la tv – aveva detto -. Fare colore sugli anticipi, lanciare Quelli che il calcio e inoltre esaminare ogni puntata un programma di televisione”. Cosa cambierà? Prima di tutto il nome che diventerà La Settimana Ventura, ci saranno poi altri cambiamenti sostanziali nella formula con un po’ di varietà e di attualità, seguendo la scia di Quelli che il calcio, la trasmissione che regalò un enorme successo a Simona.

Se gli ascolti stentano a decollare, la Ventura può contare sulla famiglia. La conduttrice ha da poco festeggiato il compleanno del figlio Giacomo, mentre il legame con Niccolò e Caterina è sempre più forte. Nell’ultimo periodo Simona ha recuperato la serenità che le mancava da tempo, merito, anche, di Giovanni Terzi.