Simona Ventura annuncia l’uscita del suo libro: “L’ho fatto con tanto amore”

Simona Ventura annuncia l’uscita del suo secondo libro, tredici anni dopo il primo successo editoriale. La conduttrice ha svelato la novità su Instagram con un video e una didascalia in cui ha cercato di comunicare tutta l’emozione per questa nuovissima avventura.

Il romanzo, edito Sperling Kupfer, racconterà “quei mitici anni ’80 che segnarono la nostra generazione”, come ha rivelato la stessa Super Simo. “Ecco qui – ha scritto la Ventura -. Un altro progetto sta per vedere la luce! Ogni volta è diverso, ma questo secondo libro, che esce a 13 anni dal primo, (nel 2007), è davvero intenso. Scava nelle origini delle nostre generazioni, quei mitici anni ’80 che segnarono la rinascita di un paese dilaniato dal sangue e dalla violenza degli anni ’70, con un linguaggio modernissimo, quello dei post millennials! Per capire meglio il futuro bisogna fare tesoro del passato”.

Anni Ottanta che Simona Ventura ha potuto rivivere anche grazie alla partecipazione al Collegio, il reality in cui ha il compito di raccontare quel periodo.

“Voglio raccontarvi una mia grande emozione – ha spiegato Simona nel video -: da oggi è in pre-order il mio secondo libro che si chiama Codice Ventura. Vedete, la copertina si muove perché a seconda di come lo guardi, vedi la me degli anni ’80 e la me di oggi. Perché effettivamente quella che sono oggi nasce dagli anni ’80. Anni che sono stati mitici, che sono stati un po’ una resurrezione della nostra Italia”.

“Venivamo dagli anni di piombo degli anni ’70, da una grande violenza – ha aggiunto la Ventura -. Ma negli anni ’80 sono esplose tante mode. Quell’epoca ha fatto diventare molti di noi ancora più forti. Quindi, se avete voglia di saperne di più dei mitici anni ’80 e capire perché il mondo di oggi è così attraverso quegli anni, leggete questo libro che ho fatto con tanto amore”.

Era il 2007 quando la Ventura pubblicò il suo primo libro Crederci sempre, arrendersi mai, dedicato al suo motto. A distanza di 13 anni molte cose sono cambiate. Super Simo oggi ha 54 anni, ha fatto pace con Stefano Bettarini dopo il divorzio e ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Terzi. La sua carriera in tv, dopo uno stop, ora procede a gonfie vele fra programmi di successo e nuovi progetti. Mentre il rapporto con i tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina, è sempre più saldo e forte.