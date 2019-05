Ventura-Marcuzzi regine della tv. La sfida è a colpi di look

editato in: da

Su Rai 2, Simona Ventura dice addio ai soliti tailleur, riproponendo un outfit rock firmato Fausto Puglisi.

T-shirt con stampa di un sole e gonna asimmetrica che lascia scoperte (e non poco) le gambe. Il tutto rigorosamente giallo acceso. A fare da contrasto, un décolleté dal colore rosso scarlatto, vera e propria “ciliegina sulla torta” dell’outfit di SuperSimo. Un modo per non passare inosservata nel corso della nuova edizione di The Voice. E per quanto il look sia perfettamente in linea con lo spirito del talent, stupisce non poco vedere la Ventura in questa nuova stravagante versione.

Non è da meno Alessia Marcuzzi, che già da qualche settimana ha lasciato il pubblico senza parole per via degli outfit con cui si è presentata in studio. Questa sera, la bella conduttrice ha optato per un completo piuttosto originale a stampa animalier, composto da un crop top con maniche corte e volant, e da pantaloni morbidi fino al polpaccio. A completare l’outfit, un paio di sandali argentati dalle strisce molto sottili e un elegante chignon alto. Un look strong e insolito, che non ha lasciato indifferente il pubblico.

Sembra proprio che per questa serata le due regine della televisione si siano date battaglia a colpi di look stravaganti ed originali, osando forse troppo nella scelta degli outfit. Questo è solo uno degli aspetti della diatriba tra Marcuzzi e Ventura, che la scorsa settimana si sono lanciate frecciatine sui social. Simona Ventura non si è infatti risparmiata, quanto a commenti, sulla conduzione della recente edizione dell’Isola dei Famosi da parte della Marcuzzi, specie per quanto riguarda il delicato caso Fogli-Corona. Questo botta e risposta tra le due conduttrici è stato al centro dell’attenzione del pubblico per tutta la scorsa settimana, e sembra essersi placato soltanto in questi giorni. Finita la bufera, chi ci dice che le due non stiano cercando ora di darsi battaglia sull’originalità degli outfit, oltre che sul successo degli ascolti?