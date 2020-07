Simona Izzo, incidente in barca a Capri: “Cammino con una stampella”

editato in: da

Incidente in barca a Capri per Simona Izzo che, come ha raccontato lei stessa, è caduta in acqua facendosi male. A ricostruire l’accaduto è stata proprio la regista e attrice che ha pubblicato uno scatto su Instagram scrivendo: “A Capri prima dell’incidente in barca”. Immediatamente i follower hanno chiesto alla Izzo cosa fosse successo e lei ha svelato: “Stampella e sospetta frattura delle costole. Passavo dal tender allo yacht di un amico. La crew non mi buttato neanche un salvagente. Ho bevuto molto. Botta alla schiena. Una sfuggita vera”.

Simona avrebbe dovuto partecipare a C’è tempo per, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, ma l’incidente ha fatto saltare l’ospitata. La Izzo ha comunque scelto di intervenire telefonicamente spiegando al pubblico i motivi della sua assenza. “Sto bene – ha chiarito –, ma mi muovo con una stampella”. La regista e produttrice cinematografica era in vacanza a Capri con Ricky Tognazzi e la sua famiglia allargata. Insieme alla coppia, come testimoniano le foto di Instagram, c’erano anche i figli, i nipoti e alcuni amici. Simona è mamma di Francesco, frutto del suo amore per Antonello Venditti. Ricky invece è papà di Sarah, nata dall’unione con Flavia Toso, sua ex moglie. Nel 1995 la coppia si è sposata dopo l’incontro sul set di Vite Strozzate. Il loro è un amore travolgente che dura da tantissimi anni, frutto di un’intesa fortissima e di un grande sentimento.

“Se mi ha costretto a sposarla? Abbastanza – aveva raccontato qualche tempo fa Ricky, ospite di Vieni da Me -. Io sono un figlio dei fiori, contro il matrimonio, poi mio padre ne ha fatti una dozzina, ma lei ha insistito […] Siamo andati a trovare mia madre a Nizza e sull’Aurelia ha iniziato a dirmi che avrei dovuto dire a mia madre che ci saremmo sposati. Tanto ha insistito – aveva confessato a Caterina Balivo, fra risate e ironia – che ho parcheggiato e non ho neanche salutato mia madre, le ho subito detto che ci saremmo sposati”.