Silvia Toffanin, Fiorello la intervista e fa una confessione

Ogni puntata ci regala una grande sorpresa, e anche quella odierna non è stata da meno. Stiamo parlando di Viva Raiplay!, la nuova trasmissione di Fiorello, che è tornato in grande spolvero con tutta la sua travolgente ironia. Il suo è uno show comico che vede sempre ospiti d’eccezione, tra i più amati dal pubblico.

L’appuntamento di questa sera, in particolare, ha ospitato due grandi cantanti. Uno è Tiziano Ferro, che ha aperto la puntata accanto a Fiorello e che è poi tornato nel corso della serata per un paio di esibizioni strepitose. L’altro è invece Michele Bravi, il giovane artista che lo scorso anno è rimasto coinvolto in un drammatico incidente e che per questo motivo si è ritirato dalle scene per diversi mesi. Ma non è tutto qui: c’è stata un’altra ospite che ha divertito il pubblico e gli spettatori.

Silvia Toffanin in persona ha partecipato allo show di Fiorello, regalandoci un siparietto davvero esilarante. La conduttrice di Verissimo è approdata su RaiPlay per un’intervista d’eccezione, condotta dall’istrionico mattatore. Dopo un momento di grande stupore, fingendo di non sapere che quella al suo fianco fosse la vera Toffanin, Fiorello ha dato il via al suo spettacolino. Qualche domanda divertente ha immediatamente smorzato la tensione, ma nessuna di queste è riuscita a fare breccia nella riservatezza di Silvia, che non ha mai amato lasciarsi andare a gossip sulla sua vita privata.

“Se tutti fossero come te, non ci sarebbero ospiti per Verissimo” – ha ironizzato Fiorello, continuando sulla scia di battute ironiche. Ma una piccola confessione se l’è lasciata sfuggire proprio lui, tra una risata e l’altra: “Ho sempre desiderato essere come te” – ha rivelato, spiegando di ammirare molto la conduttrice e la sua grande professionalità. In effetti, Silvia Toffanin è oggigiorno una delle presentatrici più brave e più amate dal pubblico. La sua simpatia e la sua incredibile sobrietà ne hanno fatto un modello da imitare.

E la sua trasmissione del sabato pomeriggio è un grande successo: Silvia riesce sempre ad avere molti ospiti interessanti e a condurre con loro interviste che sfociano sempre in un’emozione intensa – emozione sulla quale Fiorello ha ovviamente scherzato, fingendo di scoppiare a piangere ad una domanda della Toffanin in merito a sua figlia.